DEM Parti, 17 Mart'ta MHP'yi ziyaret edecek

Haber Merkezi

DEM Parti, İmralı'nın silah bırakma çağrısı sonrası siyasi partileri ziyaret edecek.

Bu kapsamda da MHP'ye de bir ziyaret yapılacak.

17 Mart'ta yapılacak olan ziyaretin yeri ve saati ise henüz netleşmedi.

AYRINTILAR GELİYOR