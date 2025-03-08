DEM Parti, 17 Mart'ta MHP'yi ziyaret edecek
Haber Merkezi

DEM Parti, İmralı'nın silah bırakma çağrısı sonrası siyasi partileri ziyaret edecek.

Bu kapsamda da MHP'ye de bir ziyaret yapılacak.

17 Mart'ta yapılacak olan ziyaretin yeri ve saati ise henüz netleşmedi.

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Adile Topçu
Adile Topçu
Editor