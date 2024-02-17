DEM Parti adaylarını açıkladı! Ankara adayları belli oldu

Türkiye, 31 Mart'ta gerçekleştirecek yerel seçimlere kilitlenirken DEM Parti'de aday belirleme çalışmaları devam ediyor.
CHP, İyi Parti ile olan ittifakın bozulmasının ardından rotayı DEM Parti'ye çevirmişti.
Karşılıklı görüşmelerin ardından DEM Parti, bir ittifak yapılacaksa bunun kamuoyu önünde yapılması konusunda CHP'ye baskı yapmıştı.
CHP ittifakı kabul ettiremedi
DEM Parti ile de yerel seçimler için iş birliği görüşmeleri yürüten CHP beklediğini bulamadı.
Halen seçimlere kısa bir süre kalma ittifak için çalışmalar sürerken DEM Parti büyükşehirlerde adaylarını açıklamayı sürdürüyor.
Ankara adayı belli oldu
Geçtiğimiz hafta başta İstanbul olmak üzere birçok şehirde adaylarını açıklayan DEM Parti bügün de Ankara adaylarını açıkladı.
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında partisinin adaylarını duyurdu.
Adaylar Kışanak ve Türkdoğan
Doğan, Ankara adaylarının Gültan Kışanak ve Öztürk Türkdoğan olduğunu açıkladı.
8 senedir hapiste
DEM Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi eş başkan adayı Gültan Kışanak, 25 Ekim 2016'da terör suçları nedeniyle gözaltına alınarak 30 Ekim 2016'da tutuklandı.
Kışanak, Malatya Ağır Ceza Mahkemesi'nde 1 Şubat 2019'da görülen davada 'terör örgütüne üye olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından toplamda 14 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
Açıklanan diğer adaylar
DEM Parti bugün Ankara dışında 7 büyükşehir belediye eş başkanı, 4 il belediye eş başkanı ve 367 ilçe belediye eş başkan adaylarını da açıkladı.
Açıklanan adaylar şöyle:
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayları
Celalettin Erkmen- Gülser Yıldırım
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
Selman Tutumlu
Malatya Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayları
Abdulvahap Ekim - Sevim Şimşek Bayram
Bursa Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayları
İhsan Seylan - Bilmez Erboğa
Konya Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayları
Gülbahar Gündüz - Bülent Kılıç
Kocaeli Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayları
Hasan Özgüneş - Selda İlgöz Koçyiğit
Aydın Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayları
Suzan Koç - Naif Kanat
Osmaniye Belediye Başkan Adayı
Ziver Gümüş - Zilan Karagüzel
Kilis Belediye Başkan Adayı
Ahmet Üçer - Azize Akoğlu
Elazığ Belediye Başkan Adayı
Hayrettin Kaya
Adıyaman Belediye Eş Başkan Adayları
Meryem Ceritli - Bahattin Bilgin
Tunceli Belediye Eş Başkan Adayları
Cevdet Konak - Birsen Orhan
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