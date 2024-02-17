DEM Parti adaylarını açıkladı! Ankara adayları belli oldu DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partinin Ankara Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan adaylarının Gültan Kışanak ve Öztürk Türkdoğan olduğunu açıkladı.

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Türkiye, 31 Mart'ta gerçekleştirecek yerel seçimlere kilitlenirken DEM Parti'de aday belirleme çalışmaları devam ediyor.

CHP, İyi Parti ile olan ittifakın bozulmasının ardından rotayı DEM Parti'ye çevirmişti.

Karşılıklı görüşmelerin ardından DEM Parti, bir ittifak yapılacaksa bunun kamuoyu önünde yapılması konusunda CHP'ye baskı yapmıştı.

CHP ittifakı kabul ettiremedi

DEM Parti ile de yerel seçimler için iş birliği görüşmeleri yürüten CHP beklediğini bulamadı.

Halen seçimlere kısa bir süre kalma ittifak için çalışmalar sürerken DEM Parti büyükşehirlerde adaylarını açıklamayı sürdürüyor.

Ankara adayı belli oldu

Geçtiğimiz hafta başta İstanbul olmak üzere birçok şehirde adaylarını açıklayan DEM Parti bügün de Ankara adaylarını açıkladı.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında partisinin adaylarını duyurdu.

Adaylar Kışanak ve Türkdoğan

Doğan, Ankara adaylarının Gültan Kışanak ve Öztürk Türkdoğan olduğunu açıkladı.

8 senedir hapiste

DEM Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi eş başkan adayı Gültan Kışanak, 25 Ekim 2016'da terör suçları nedeniyle gözaltına alınarak 30 Ekim 2016'da tutuklandı.

Kışanak, Malatya Ağır Ceza Mahkemesi'nde 1 Şubat 2019'da görülen davada 'terör örgütüne üye olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından toplamda 14 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Açıklanan diğer adaylar

DEM Parti bugün Ankara dışında 7 büyükşehir belediye eş başkanı, 4 il belediye eş başkanı ve 367 ilçe belediye eş başkan adaylarını da açıkladı.

Açıklanan adaylar şöyle:

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayları

Celalettin Erkmen- Gülser Yıldırım

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı

Selman Tutumlu

Malatya Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayları

Abdulvahap Ekim - Sevim Şimşek Bayram

Bursa Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayları

İhsan Seylan - Bilmez Erboğa

Konya Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayları

Gülbahar Gündüz - Bülent Kılıç

Kocaeli Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayları

Hasan Özgüneş - Selda İlgöz Koçyiğit

Aydın Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayları

Suzan Koç - Naif Kanat

Osmaniye Belediye Başkan Adayı

Ziver Gümüş - Zilan Karagüzel

Kilis Belediye Başkan Adayı

Ahmet Üçer - Azize Akoğlu

Elazığ Belediye Başkan Adayı

Hayrettin Kaya

Adıyaman Belediye Eş Başkan Adayları

Meryem Ceritli - Bahattin Bilgin

Tunceli Belediye Eş Başkan Adayları

Cevdet Konak - Birsen Orhan