Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'nın ensesinde.
Sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarla her geçen gün farklı bir başarıya daha imza atılıyor.
Özellikle Kuzey Irak'ta ve Suriye'de kurulan askeri üslerle birlikte hainlere göz açtırılmıyor.
DEM PARTİ OPERASYONLARDAN RAHATSIZ
Kahraman Mehmetçiklerimiz operasyonlarına devam ederken terör örgütünün siyasi ayağı DEM Parti bu durumdan rahatsızlığını bir kez daha ortaya koydu.
ASKERİ ÜSLERİ HEDEF ALDILAR
DEM Parti bu kez Türkiye'nin terörle mücadelesine öncülük eden askeri üsleri hedef aldı.
Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti merkezinde açıklamalarda bulundu.
"ASKERİ ÜSSE GEREK YOK"
Ayşegül Doğan yaptığı açıklamada, Türkiye'nin daha fazla askeri üsse ihtiyacı olmadığını ifade etti.
Doğan, sorunların askeri üslerle değil konuşarak çözülmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.
"ASKERİ ÜS KURARAK TÜRKİYE GÜÇ TAHKİM EDEMEZ"
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan skandal açıklamalarında şunları söyledi:
Türkiye'nin daha çok askeri üsse ihtiyacı yok. Orta Doğu'da da daha çok askeri üsle sorunlar çözülemez. Asıl ihtiyaç üs kurmak değil, konuşarak meseleleri çözmektir. Askeri ya da sınır ötesi operasyonlara ilişkin iştahı kabartarak değil. O yüzden bir kez daha DEM Parti olarak diyoruz ki askeri üs kurarak Türkiye güç tahkim edemez.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış