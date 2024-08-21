DEM Parti askeri üslerden rahatsız oldu! Türkiye'nin ihtiyacı yok Türk ordusu yeni askeri üslerle gücüne güç katarken, bu durum DEM Parti'yi rahatsız etti. Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan yaptığı açıklamada, Türkiye'nin daha fazla askeri üsse ihtiyacı olmadığını söyledi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'nın ensesinde.

Sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarla her geçen gün farklı bir başarıya daha imza atılıyor.

Özellikle Kuzey Irak'ta ve Suriye'de kurulan askeri üslerle birlikte hainlere göz açtırılmıyor.

DEM PARTİ OPERASYONLARDAN RAHATSIZ

Kahraman Mehmetçiklerimiz operasyonlarına devam ederken terör örgütünün siyasi ayağı DEM Parti bu durumdan rahatsızlığını bir kez daha ortaya koydu.

ASKERİ ÜSLERİ HEDEF ALDILAR

DEM Parti bu kez Türkiye'nin terörle mücadelesine öncülük eden askeri üsleri hedef aldı.

Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti merkezinde açıklamalarda bulundu.

"ASKERİ ÜSSE GEREK YOK"

Ayşegül Doğan yaptığı açıklamada, Türkiye'nin daha fazla askeri üsse ihtiyacı olmadığını ifade etti.

Doğan, sorunların askeri üslerle değil konuşarak çözülmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

"ASKERİ ÜS KURARAK TÜRKİYE GÜÇ TAHKİM EDEMEZ"

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan skandal açıklamalarında şunları söyledi: