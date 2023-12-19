DEM Parti, Batı'da aday çıkaracağı bölgeleri açıkladı Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nde de (DEM Parti) yerel seçim hazırlıkları hızlandı. 27 ilçe adayı açıklanırken listede İstanbul’un Esenyurt, Sancaktepe, Adalar ve Sultanbeyli ilçeleri de var.

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Partilerin tek gündemi yerel seçimler...

Batıda bazı illerde CHP ile iş birliği yapılmasına yeşil ışık yakan DEM Parti'de dün gerçekleşen MYK toplantısının ardından alınan kararlar açıklandı.

DEM Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Ayşegül Doğan, yerel seçimlerde güç birliği stratejisi uygulayacaklarını söyledi.

Batı'dan ilk adayları açıkladılar

Doğan, Türkiye’nin batısında ilk etapla aday gösterilecek yerleri de açıkladı.

Açıklanan ilçeler

Buna göre DEM Parti'nin ilk etapta aday çıkaracağı il ve ilçeler şöyle:

Adana'nın Ceyhan, Seyhan ve Yüreğir ilçeleri; Antalya’nın Kepez ilçesi; Mersin merkez, Akdeniz, Toroslar ve Tarsus ilçeleri; İstanbul’un Esenyurt, Sancaktepe, Adalar ve Sultanbeyli ilçeleri; Aydın merkez, Didim, Efeler, Germencik ve Söke ilçeleri; Konya Cihanbeyli ve Kulu ilçeleri; Kocaeli'nin Dilovası ilçesi; İzmir'in Torbalı, Bayraklı ve Menemen ilçeleri; Manisa'nın Gölmarmara, Turgutlu ve Yunusemre ilçeleri; Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi; Tekirdağ'ın Çorlu ve Çerkezköy ilçeleri.

Başvuru tarihi uzatıldı

Ayşegül Doğan, ayrıca partilerinin 20 Aralık'ta son bulacak olan aday adaylık başvuru tarihini 25 Aralık'a kadar uzattığını sözlerine ekledi.