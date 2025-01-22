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DHA

Türkiye terör belasından kurtulacak.

22 Ekim'de Devlet Bahçeli'nin meclis kürsüsünden yaptığı "Öcalan" çağrısının ardından, siyasette yeni bir sürece girildi.

Bahçeli, "terörsüz Türkiye" için tarihi bir adım attı.

Bu kapsamda da Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'dan oluşan İmralı heyeti, 28 Aralık'ta teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüştü.

İLK GÖRÜŞMELER TAMAMLANDI

DEM Parti heyeti daha sonra siyasi parti liderleri, cezaevindeki HDP'nin eski eş başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ı ve STK'ları ziyaret etti.

İlk tur görüşmelerinin sona ermesinin ardından DEM Parti'den yeni bir hamle geldi.

İLGİLİ HABER DEM Parti: Tüm görüşmeler samimi ve umut verici düzeyde geçti

ADALET BAKANLIĞI'NA BAŞVURU YAPILDI

DEM Parti İmralı heyeti, teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ikinci görüşme için Adalet Bakanlığı'na geçtiğimiz günlerde başvuruda bulundu.

DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamada, heyetin ikinci görüşme için yapacağı başvuruya kısa süre içinde yanıt beklendiği ifade edildi.

YANIT GELDİ: DEM PARTİ İMRALI'YA GİDİYOR

DEM Parti İmralı heyeti, teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere bugün ikinci kez İmralı Adası'na gidecek.

İmralı'ya Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan gidecek. Ahmet Türk'ün ise heyette yer alması beklenmiyor.

PARTİDEN AÇIKLAMA YAPILDI

Partiden yapılan açıklamada, DEM Parti İmralı heyetinin bugün yeniden İmralı Adası'na gideceği belirtilerek, "Görüşme heyeti bir önceki heyetle aynıdır." denildi.

BAHÇELİ: İKİNCİ ZİYARETİN SONUNDA PKK'NIN SONLANDIĞI AÇIKLANMALIDIR

Öte yandan bilindiği üzere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin bu haftaki grup toplantısında DEM Parti'nin ikinci İmralı ziyaretine değinmişti.

Bahçeli, "DEM Parti heyetinin ikinci ziyaretleri sonunda PKK'nın sonlandığı şartsız açıklanmalıdır. Kesin ve tavizsiz beklentimiz budur. PKK'lı teröristler ya silahlarını gömmeli veya kaçınılmaz sonlarıyla karşılaşmalıdır." demişti.