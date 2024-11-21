DEM Parti, CHP'yi ziyaret edecek: Görüşme cumartesi günü gerçekleşecek

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Siyasette hareketli süreç devam ediyor...

DEM Parti Eş Genel Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Oruç'un cumartesi günü CHP Genel Merkezi’ni ziyaret edeceği öğrenildi.

ÖZEL İLE GÖRÜŞECEKLER

Es başkanların CHP lideri Özgür Özel ile görüşeceği belirtildi.

SON SÜREÇ ELE ALINACAK

Saat 11.00’de başlayacak görüşmede son dönemde yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulunulacak.

DEM PARTİ'DEN LİDERLERE ZİYARET

DEM Parti Eş Genel Başkanları, son dönemde birçok siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle benzer tartışmaları yürütüyor.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile gerçekleşen ilk görüşme sonrası SOL Parti heyeti ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile bir görüşme gerçekleştirildi.

ERBAKAN'I ZİYARET ETTİLER

Hatimoğulları ve Bakırhan, bugün ise Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile görüştü.