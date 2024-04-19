DEM Parti, Diyarbakır'da meclis salonunda bulunan Türk bayrağını kaldırdı
ensonhaber.com

Türkiye yerel seçimleri geride bıraktı.

Yapılan yerel seçimleri Diyarbakır'da DEM Parti kazandı.

DEM Parti, Diyarbakır'da seçimleri kazanmasının ardından tepki çekecek kararlara imza attı.

Türk bayrağını kaldırdılar

Diyarbakır'da seçimleri kazanan DEM Parti, meclis salonunda bulunan Türk bayrağını kaldırdı.

Salonun aralık ayında çekilen karelerinde Türk bayrağının olduğu görülürken, nisan ayında çekilen karelerde ise kaldırıldığı fark edildi.

Nisan ayında çekilen karede sadece belediyeye ait bayrağın olduğu görüldü.

İlginizi Çekebilir Siirt'te provokasyon yapan DEM'li vekile emniyet görevlisinin cevabı