DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları: İmralı kapıları açılmalı

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a, örgütü lağvetmesi koşuluyla, "Umut hakkı için başvurması ve TBMM’de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşması" için çağrı yapmasının ardından başlayan sürecin yankıları sürüyor.

Bilindiği üzere DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, 28 Aralık'ta İmralı Adası'nda tutulan PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmişti.

İmralı'da yapılan görüşmenin ardından Buldan ve Önder'e katılan Ahmet Türk, önce TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ardından da Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

"GÖRÜŞME YETMEZ, İMRALI'NIN KAPILARI AÇILMALIDIR"

DEM heyetinin diğer partilere de ziyaret gerçekleştireceği bilinirken bugün DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Diyarbakır'da konuştu.

DEM Parti heyetinin İmralı'ya gitmesine değinen Hatimoğulları, "Gerçekleşen bu görüşme yetmez. İmralı kapıları açılmalıdır. Öcalan'ın sadece Türkiye için değil bütün Orta Doğu'nun barışı için çalışabileceği fiziki koşulların sağlanması gerektiğinin altını bir kez daha çiziyoruz." dedi.

"KÜRT SORUNU ÇÖZÜLMELİDİR"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın konuyla ilgili ifadeleri şöyle:



Sayın Öcalan şunu söylüyor; ‘Suriye’deki gelişmeleri herkes yakinen takip etmelidir. Filistin’deki Gazze’deki gelişmeleri herkes yakinen takip etmelidir. Bugün emperyalist güçlerin bölgede oynamak istediği oyunlara baktığımızda; Türkiye Kürdistanı’nı da diğer bölgeleri de her yeri Gazze’ye çevirmek istiyorlar. O nedenle Kürt sorunu çözülmelidir. Bu nedenle onurlu bir barışa imza atılmalıdır’ diyor. Bizler de bu sözlerin arkasındayız. Bir şey daha iletti bizler de elçi olarak onu sizlere iletmek isteriz.

"NEGATİF YÖNDE KIRILMA GERÇEKLEŞİRSE HER YER GAZZE OLACAK"

‘Dışarıda onurlu halkımıza, mücadeleden asla vazgeçmeyen İmralı kapılarının açılmasına vesile olan değerli halkımıza selam ve sevgilerimi iletiyorum’ dedi. Kürt halkı 40 yılı aşkın devam eden saldırılara, savaşa ve çatışmalara rağmen 4 parça Kürdistan’da varlık mücadelesini sürdürdü, mücadelesini büyüttü. Şimdi Özerk Yönetim’ini Rojava’da oluşturabilecek seviyeye geldiyse; burada Kürt halkının çok önemli bir başarısı vardır. Tarihsel bir kırılma anından geçiyoruz. Bu tarihsel kırılmada ya pozitif bir şekilde kırılma gerçekleşecek ve barışı inşa edeceğiz ya da negatif yönde kırılmalar gerçekleşecek ve her yer Gazze olacak.

"ÖCALAN'IN ORTA DOĞU BARIŞI İÇİN DE ÇALIŞABİLECEĞİ FİZİKİ KOŞULLAR SAĞLANMALI"