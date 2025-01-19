İHA
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın babası Ali Bakırhan'ın için Paşaçayır Mahallesi camisinde cenaze namazı kılındı.
PARTİLİLER KATILDI
Önceki gün hayatını kaybeden Ali Bakırhan'ın cenaze törenine Tuncer Bakırhan'ın yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğlulları Oruç, Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Sezai Temelli ve aile yakınları katıldı.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Ali Bakırhan'ın cenazesi, öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Paşaçayır Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış