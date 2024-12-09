TBMM Genel Kurulu’nda 2025 yılı bütçesinin tümü üzerindeki görüşmelerde dikkat çeken anlar yaşandı...

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Meclis'te düzenlenen bütçe görüşmelerinde konuştu.

Bakırhan, açıklamaları sırasında Erdoğan'a dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

"ÜZERİMİZE DÜŞEN SORUMLULUĞU YERİNE GETİRMEYE VARIZ"

Konuşması sırasında Bahçeli'nin yaptığı açıklamaları olumlu bulduklarını belirten Bakırhan, devamında şu ifadelerde bulundu:

Suriye’de siyasal denklemin yeniden kurulacağı bir süreçte Kürtlerle diyalog emin olun Türkiye’ye de büyük kazandırır. Türkiye, izleyeceği barışçıl politikalarla Ortadoğu’da örnek olabilir. Türkiye’nin sınırları dışındaki Kürtler Türkiye için bir tehdit değil bir barış imkanıdır. Bunu Türkiye Cumhuriyeti Devletinin değerlendirmesi gerekir.



Ortadoğu’da barışın sağlanması adına bölgesel bir ittifak, sosyal, ekonomik ve kültürel etkileşim şarttır. Bu konuda iktidarın atacağı adımlara her türlü desteği vermeye hazırız.



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