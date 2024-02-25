DEM Parti Esenyurt'ta miting düzenledi: Terör elebaşının posterini açtılar İstanbul'un Esenyurt ilçesinde DEM Parti'nin düzenlediği miting skandal görüntülere neden oldu. Mitinge katılanlar terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açıp 'Biji serok Apo' sloganı attılar.

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Türkiye yerel seçim arifesinde CHP'nin PKK partisi DEM'le yaptığı Esenyurt oyununu izliyor.

Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM ile CHP arasında süren pazarlık Kandil'in müdahalelerine sahne oldu.

Terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın adaylığı Kandil'den gelen veto ile çekilerek Ekrem İmamoğlu'na alan açacak isimler aday gösterildi.

Terör elebaşı ittifakı açıkladı

Terör elebaşlarından Helin Ümit ise 16 Şubat'ta PKK'nın İstanbul seçimlerine müdahalesini itiraf ederek, "PKK Türkiye siyasetini etkiliyor. PKK Türkiye siyasetini derinden etkileyen ve yönlendiren bir güçtür. Bunu herkes bilecek." dedi.

CHP, DEM Parti'nin istediği adayı gösterdi

Daha sonra 'kent uzlaşısı' maskesine sığınıp "DEM'e göre aday belirliyoruz" itirafında bulunan CHP, Esenyurt'ta Ali Gökmen'i çekip eski HDP'li Ahmet Özer'i aday gösterdi.

Özer'in sözde 'Kürdistan' hayalleri kurup "Devlet kurmak Kürtlerin hakkı" şeklinde beyanatlar verdiği CHP-DEM arasındaki tezgahı bir kez daha gösterdi.

DEM Parti'den Esenyurt'ta miting

Tüm bu süreç devam ederken DEM Parti, kritik hale gelen Esenyurt'ta miting düzenledi.

İstanbul'un göbeğinde gerçekleşen miting skandal görüntülere sahne oldu.

Öcalan posteri açtılar

Esenyurt Meydanı'nda DEM Parti mitingi için toplanan kalabalık teröristbaşı Abdullah Öcalan posteri açıp "Biji serok Apo" sloganları attı.

Mitingde, DEM Parti dışında sosyalist parti ve gruplar da kendi pankartları ve flamalarıyla yer aldı.

Teröristler için saygı duruşu yaptılar

Mitinge katılanlar ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği operasyonlar sonucu öldürülen teröristler için de sözde saygı duruşunda bulundular.