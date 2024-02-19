DEM Parti, Esenyurt'tan sonra Adalar için CHP'yi baskı altına aldı CHP ve DEM hattındaki pazarlık iyiden iyiye kızıştı. Esenyurt'ta adayı geri çekip DEM'le ortak aday belirleyen CHP, Adalar'da da adayı geri çekip DEM'in uygun gördüğü bir ismi atamaya hazırlanıyor.

Özel Haber

31 Mart seçimlerine sayılı günler kala, partilerin adaylarını Yüksek Seçim Kurulu (YSK) teslim etmesi için son gün yarın.

Listelerin teslim edilmesine saatler kala CHP ve DEM Parti arasında kıyasıya pazarlık sürüyor.

DEM Parti'nin ittifak baskısı

İlk olarak Özgür Özel'in ziyaretiyle başlayan ittifak trafiği DEM Parti'nin kamuoyu önünde protokol yapma şartıyla bir süre askıya alındı.

Bu sürede CHP ve DEM Parti, İstanbul özelinde adaylarını açıklamaya başladı.

CHP'yi üzmeyecek İBB adayı

Uzun bir süre Ekrem İmamoğlu'nun karşısına Başak Demirtaş'ın aday olacağı iddiaları gündemdeki yerini korurken Kandil'den gelen talimat sonrası İstanbul'da CHP'yi üzmeyecek profil aday yapıldı.

DEM Parti, İstanbul Büyükşehir Belediyesi için Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni'yi aday gösterdi.

İki isim de seçim sürecini saha yerine şu anda sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla yürütüyor.

İttifak trafiği tekrardan başladı

DEM Parti'nin pasif aday göstermesiyle birlikte CHP ile ittifak trafiği tekrar başladı.

Aylardır DEM Parti'nin İstanbul'da Esenyurt ve Adalar ilçesinde CHP'ye baskı yaptığı gündemden düşmüyordu.

DEM Parti'nin baskısının ardından 'kent uzlaşısı' adı altında iki parti anlaşmaya vardı.

DEM Parti uzlaşıyı duyurdu

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, 17 Şubat tarihinde yaptığı basın toplantısında kamuoyu ile uzlaşıyı duyurdu.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Mesela Mersin, Akdeniz ve Esenyurt kent uzlaşısının sağlandığı yerler. Adana ve İstanbul’un bazı ilçelerinde henüz görüşmeler sürüyor. Şanlıurfa adaylarımızda kent uzlaşısı kapsamında belirlenmiş." dedi.

Esenyurt adayı geri çekildi

Bu sözlerin akşamında ise CHP, Esenyurt'a aday gösterdiği Ali Gökmen'i geri çekti.

DEM Parti'nin istediği isim aday gösterildi

Listelerin YSK'ya verilmesine az bir süre kalırken CHP'nin Esenyurt adayı DEM Parti'nin istediği isim oldu.

Verdiği demeçlerle tanınan ve DEM Parti'ye yakınlığıyla bilinen Ahmet Özer, CHP'nin Esenyurt'ta yeni adayı oldu.

Gözler Adalar'da

Esenyurt'ta yeni adayı kendi istekleri doğrultusunda belirleyen DEM Parti şimdi ise gözü Adalar ilçesine dikti.

Adalar ilçesi için aday gösterilen Ali Ercan Akpolat’ın DEM Parti ile yapılan anlaşma çerçevesinde geri çekilmesi bekleniyor.

İki ilçeyi en sona bıraktılar

Uzun bir süre bu ilçelerde adayını duyurmayan CHP son PM toplantısında bu ilçelerdeki adaylarını ilan etmişti.

Ancak DEM Parti'nin seçimlerde ittifak konusunda yaptığı baskıyla CHP'nin Adalar ilçesinde de DEM Parti'nin önerdiği adayla seçime girmesine kesin gözüyle bakılıyor.