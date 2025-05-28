DEM Parti heyeti, AK Parti'yi ziyaret edecek

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Türkiye tarihi günlerden geçiyor.

PKK'nın kendisini feshetmesi ve silah bırakmasını açıklamasının ardından DEM Parti, siyasi parti turuna başladı.

PKK'nın fesih açıklaması ile kritik bir eşik aşılırken DEM Parti de siyasi parti turlarına bugün AK Parti ile devam edecek.

AK PARTİ İLE GÖRÜŞME BUGÜN YAPILACAK

DEM heyeti, bu kapsamda da Gelecek, DEVA, CHP, Saadet gibi muhalefet partilerini ziyaret ederken sıra Cumhur İttifakı'na geldi.

Beklenen DEM Parti-AK Parti heyetleri görüşmesinin tarihi de belli oldu.

Bu kapsamda iki heyet, bugün 15.00'te bir araya gelecek.

DÜN MHP İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Tuncer Bakırhan, Tülay Hatimoğulları, Sezai Temelli ve Gülistan Koçyiğit Kılıç'ın oluşturduğu heyet, dün MHP Lideri Devlet Bahçeli ile bir araya gelmişti.