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Haber Merkezi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Öcalan" çıkışının ardından DEM Parti heyeti, İmralı'ya gitti.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan, terör örgütü PKK elebaşı terörist Abdullah Öcalan ile görüştü.

Bu görüşmenin ardından da bugün önemli bir gelişme daha yaşandı.

DEM HEYETİ VE BAHÇELİ BİR ARAYA GELECEK

DEM Parti heyeti, bugün Devlet Bahçeli'yle bir görüşme gerçekleştirecek.

DEM Parti heyeti, yılbaşından sonra siyasi parti liderleriyle görüşmek için AK Parti, CHP ve MHP başta olmak üzere siyasi partilerden randevu isteyeceğini açıklamıştı.

DEM Parti'nden bugün yapılan açıklamada da, "Heyetimiz bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecektir." denildi.

Açıklamada, bugün saat 13.30'da TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve saat 15.00'te de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis'te bir araya gelineceği kaydedildi.

Saat 15.00'te yapılması planlanan görüşmeye, DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan ve yine DEM Parti'den Ahmet Türk de katılacak.

SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?

Öte yandan süreç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de yaptığı çağrı ile başlamıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, "umut hakkının" kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın." ifadelerine yer vermişti.

BAHÇELİ'DEN PEŞ PEŞE ÇAĞRILAR GELDİ

Bahçeli, bu açıklamasından kısa bir süre sonra ise DEM Parti heyetine İmralı'ya gitmesi için izin verilmesi çağrısı yapmıştı.

26 Kasım tarihinde DEM Parti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’la İmralı’da görüşme yapabilmek için Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulunmuştu.

9 Aralık'ta Bahçeli, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın yeni bir başlangıç çağrısında bulunan konuşmasının ardından Bakırhan'ı alkışlamıştı.

Bakırhan konuşmasında, "2025 yılında, Cumhuriyetin 103. yılında yeni bir başlangıç yapabiliriz. Bu Meclis, Demokratik Cumhuriyetin kuruculuğunu üstlenme şansına sahiptir. 85 milyonun kendisini ait hissedeceği bir ülkeyi var etme onuru bu Meclis’e ait olsun." ifadelerini kullanmıştı.