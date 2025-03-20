DEM Parti heyeti İBB'ye destek ziyaretine gidecek

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İstanbul'da hareketli saatler devam ediyor.

Dün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun terör ve yolsuzluk suçlaması ile gözaltına alındığı soruşturmanın yankıları sürerken süreç de devam ediyor.

CHP'de soruşturmaya karşı olağanüstü bir durum hakim.

Saraçhane'deki İBB binası adeta CHP'nin İstanbul merkezine dönüştü.

İlk açıklamalarında Saraçhane binasını terk etmeyeceklerini söyleyen Özgür Özel, dayanışma için siyasi partileri ve partilileri buraya davet etti.

DEM PARTİ İBB'Yİ ZİYARET EDECEK

Dün olduğu gibi bugün de bina önünde miting yapılması beklenirken DEM Parti heyetinin de Saraçhane'yi ziyaret edeceği açıklandı.

DEM Parti'de yapılan açıklamaya göre Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları ve beraberindeki heyet bugün Saraçhane'ye destek ziyaretinde bulunacak.