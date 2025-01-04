DEM Parti heyeti ikinci kez İmralı için hazırlık yapıyor

Haber Merkezi

Türkiye kararlı, 2025 yılında PKK teröründen kurtulmak için hedefe yürüyor.

Bu kapsamda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ilk adımı attığı, ilk çağrıyı yaptığı süreç emin adımlarla işliyor.

DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ın 28 Aralık'ta, İmralı adasında tutulan PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı ziyareti ile ilk somut adım da atılmış oldu.

İMRALI ZİYARETİ VE SİYASİ PARTİ TURU

Adada Çcalan ile görüşen ikili yaptıkları 7 maddelik açıklama ile olumlu mesajlar verdi.

Buldan ve Önder'e katılan Ahmet Türk, önce TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ardından da Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Pazartesi gününden itibaren AK Parti, CHP ve diğer partilerle de görüşecek olan heyet, İmralı ziyaretine ilişkin mesajları bizzat siyasi parti liderlerine iletmeye devam edecek.

DEM HEYETİ DEMİRTAŞ'I DA ZİYARET EDECEK

Bu sürecin geleceği merak konusuyken Ankara kulislerinde atılacak adımlara ilişkin bilgiler dolaşmaya da başladı.

Bu bilgilerin başında, DEM heyetinin siyasi parti liderleri dışında kimlerle görüşme yapacağı bilgisi geliyor.

Buna göre heyet toplum kesimlerini temsil eden STK'ların yanında Edirne Cezaevi'ndeki HDP Eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ı da ziyaret ederek görüş alışverişinde bulunacak.

İKİNCİ İMRALI ZİYARETİ 10 OCAK'TA

İmralı Adası'ndaki Öcalan ile ikinci temasın da ne zaman olacağı merak konusuydu. Bu konuda da kulislerde 10 Ocak tarihi dillendiriliyor.

Heyetin 10 Ocak'a kadar, siyasi partiler, Demirtaş ve STK görüşmelerini tamamlayıp bu tarihte tekrar adaya gitmesi bekleniyor.

AHMET TÜRK DE HEYETE KATILACAK

Sıradaki görüşmeye katılacak isimler konusunda da yeni bir beklenti var.

Bu kapsamda, İmralı'ya gitmese bile, Önder ve Buldan ile liderleri ziyaret turuna katılan Ahmet Türk'ün, İmralı heyetine katılacağı bilgisi kulislerde konuşulan bilgiler arasında.