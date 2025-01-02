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Haber Merkezi

Siyasette gündem son derece hareketli...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 22 Ekim’deki çağrısıyla başlayan süreç, DEM Partili milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan’ın 28 Aralık’ta İmralı’ya yaptığı ziyaret ve terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın mesajlarıyla yeni bir boyut kazandı.

SİYASİ PARTİ ZİYARETLERİ BAŞLADI

Sürecin ikinci aşaması, DEM Parti’nin bugün başlattığı siyasi parti ziyaretleri olacak.

Buldan ve Önder’in yürüteceği süreçte, görüşmelere Ahmet Türk de katıldı.

BUGÜN KURTULMUŞ VE BAHÇELİ'Yİ ZİYARET EDECEKLER

İlk olarak TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret eden heyet daha sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'la görüşme yapan DEM Parti heyeti adına Sırrı Süreyya Önder açıklamalarda bulundu.

AK PARTİ'Yİ PAZARTESİ GÜNÜ ZİYARET EDECEKLER

Önder, yaptığı açıklamada pazartesi günü AK Parti'yi ziyaret edeceklerini söyledi.

Önder, "Sayın Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş beyi yaptığımız görüşme hakkında bilgilendirdik. Önerilerini dinledik, bir iki genel değerlendirme yaptık. Sanırım pazartesi günü CHP, AK Parti ve Meclis’te temsil edilen bütün partileri ziyaret edeceğiz. Bütün bu ziyaretleri yaptıktan sonra heyet olarak kapsamlı bir değerlendirme yapacağız" dedi.

TÜM PARTİLERDEN RANDEVU İSTENECEK

DEM Parti’nin Meclis’teki tüm partilerden randevu talep edeceği, görüşmelerin seyrini ise taleplere gelen yanıtların belirleyeceği ifade edildi.

Talepler genel başkanlar düzeyinde görüşme talebi olarak iletilecek.

DESTEK İSTEYECEKLER

DEM Parti heyeti, görüşmelerde sürece katkı isteyecek, Öcalan’ın kamuoyuna yansıyan mesajlarını ileterek "Sürece herkesin katkısı gerekiyor. Herkesin işin içinde olması gerekiyor" diyecek.

DEM Partili yetkililer, görüşmelerde herhangi bir öneride bulunmayacaklarını dile getirirken önerilerin, görüşmeler ve ardından gündeme gelecek ikinci İmralı ziyaretinden sonra masaya getirileceğini kaydediyor.

Meclis’te komisyon kurulması da dahil pek çok önerinin o zaman gündeme getirileceği ifade ediliyor.

İMRALI'YA İKİNCİ ZİYARET PLANLANIYOR

Meclis’in açılacağı 7 Ocak’tan sonra gerçekleşmesi beklenen ziyaretler ve hükümetin tavrının net bir şekilde ortaya çıkmasının ardından ocak ayında İmralı’ya ikinci ziyaret yapılacak. Sürecin üç aya yayılabileceği belirtiliyor.