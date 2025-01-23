DEM Parti heyetinden ikinci İmralı görüşmesine ilişkin açıklama

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Türkiye kararlı, 2025 yılında PKK teröründen kurtulmak için hedefe yürüyor.

Bu kapsamda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ilk adımı attığı, ilk çağrıyı yaptığı süreç emin adımlarla işliyor.

DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ın 28 Aralık'ta, İmralı adasında tutulan PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı ziyareti ile ilk somut adım da atılmış oldu.

İMRALI'YA İKİNCİ ZİYARET

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan, dün İmralı’ya ikinci kez gitti.

Önder ve Buldan’ın İmralı’daki görüşmesi yaklaşık 4 saat sürdü.

Görüşmenin ardından heyet İmralı Adası’ndan ayrıldı.

AÇIKLAMA YAPILDI

DEM Parti heyetinden ikinci İmralı görüşmesine ilişkin bir açıklama yapıldı.

"ÖCALAN ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR"

Yapılan açıklamada, Öcalan'a gerekli bilgilendirmenin yapıldığı belirtilirken terör elebaşının sürece ilişkin çalışmalarını sürdürdüğü açıklandı.

Kamuoyunu gelişmeler konusunda bilgilendirileceği belirtilen açıklamada, "Bu süreç herkesi, hepimizi birlikte ve özgürce yaşatacaktır. Bunun gerçekleşmesi umuduyla tüm toplumsal kesimlerin kıymetli katkılarını bekliyoruz." denildi.

"GEREKLİ BİLGİLENDİRMEDE BULUNDUK"

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

DEM Parti İmralı Heyeti olarak 22 Ocak 2025 tarihinde İmralı Adası’nda Sayın Abdullah Öcalan‘la bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede, Sayın Öcalan öncelikle Bolu’da yaşanan elim yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilemiştir. Heyetimiz, yürüttüğümüz görüşmelerle ilgili olarak kendisine gerekli bilgilendirmelerde bulunmuştur.

"TÜM KESİMLERİN KATKILARINI BEKLİYORUZ"

Sayın Öcalan’ın sürece ilişkin çalışmaları devam etmektedir. Bu konudaki hazırlıkları tamamlandıktan sonra kamuoyuna gerekli açıklamalar yapılacaktır. Bizler de heyet olarak çalışmalarımızı ve temaslarımızı yürüteceğiz, gelişmeler oldukça da kamuoyunu bilgilendireceğiz. Bu süreç herkesi, hepimizi birlikte ve özgürce yaşatacaktır. Bunun gerçekleşmesi umuduyla tüm toplumsal kesimlerin kıymetli katkılarını bekliyoruz.

PARTİLERİ ZİYARET ETMİŞLERDİ

28 Aralık 2024’te İmralı’da ilk görüşmeyi yapan heyet, ardından 7 siyasi parti ile görüşme gerçekleştirmişti.

Heyet daha sonra tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile görüşmüştü.

Ziyaretlerin ardından yazılı açıklama yapan heyet görüşmelerin ‘umut verici’ olduğunu açıklayıp ‘çözüm için ortak irade olduğunu’ söylemişti.

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