DEM Parti heyetinin, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşeceği tarih netleşti

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Terörsüz Türkiye'nin adımları atılmaya devam ediyor.

Bu kapsamda da nisan ayı içerisinde önemli görüşmeler yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti'den Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ı geçtiğimiz günlerde Beştepe'de kabul etti.

DEM-YILMAZ TUNÇ GÖRÜŞMESİ NETLEŞTİ

Bu görüşmenin ardından Pervin Buldan, "Demokratik ve barışçıl bir çözüm için gerekli yasal adımların atılması konusunda kararlıyız. Önümüzdeki hafta Adalet Bakanlığı ile görüşme yapmayı planlıyoruz. Diyalog kanallarının açık tutulması, toplumsal barışın anahtarıdır." demişti.

Beklenen görüşmenin günü ise geçtiğimiz dakikalarda netleşti.

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GÖRÜŞME PERŞEMBE GÜNÜ YAPILACAK

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, perşembe günü DEM Parti Heyeti ile bir araya gelecek.

Görüşme gününü DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM'de yaptığı basın toplantısında duyurdu.

Görüşmenin saati ise henüz açıklanmadı.

Görüşmede, İmralı'ya giden Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'in yer alması bekleniyor.

BEŞTEPE'DE OLUMLU GÖRÜŞME

Beştepe’deki zirvede, "barış süreci" ve "demokratik toplumun inşası" başlıklarının ön plana çıktığı öğrenildi.

Tarafların, sürecin yeniden yapılandırılması ve diyalog zeminlerinin güçlendirilmesine yönelik karşılıklı mesajlar verdiği ifade edildi.

Nisan ayı sonuna kadar bazı somut adımların atılabileceği belirtilirken, görüşmenin olumlu bir atmosferde geçtiği ve temasların süreceği vurgulandı.

"UMUT HAKKI DAHİL, SÜRECİN İLERLEMESİ İÇİN YASAL ADIMLAR GEREK"

Görüşmenin ardından Pervin Buldan, yaşanan gelişmeleri değerlendirmişti.

Görüşmenin barış ve çözüm arayışlarına ivme kazandıracağını belirten Buldan, önümüzdeki süreçte hem siyasi partilerle hem de ilgili devlet kurumlarıyla temasların sürdürüleceğini kaydetmişti.

Buldan, umut hakkına dair ise şöyle demişti: