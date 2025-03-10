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Haber Merkezi

Türkiye'de başlayan yeni dönemin adımları sürüyor.

Bu dönemin adı ise "terörsüz Türkiye."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de başlattığı tarihi çağrının ardından İmralı'dan gelen "silah bırakın" mesajı sonrası siyasi parti turu başlıyor.

DEM Parti heyeti, ikinci siyasi parti turunu gerçekleştirecek.

Heyet ilk olarak, Cumhuriyet Halk Partisi'ne gidecek.

BAKIRHAN VE HATİMOĞLULLARI ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRECEK

DEM Parti eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğullları, CHP Genel Başkan Özgür Özel'i, CHP Genel Merkezi'nde ziyaret edecek.

17 MART'TA AK PARTİ VE MHP'YE GİDİLECEK

DEM heyeti 17 Mart Pazartesi günü ise Cumhur İttifakı ortaklarını ziyaret edecek.

GÖRÜŞMELER TBMM'DE OLACAK

Heyetin, MHP ile gerçekleştireceği görüşme saat 11.00'de başlayacak. AK Parti ile randevu da saat 14.00'te.

Her iki buluşmanın da adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi olacak.

Görüşmelerde, İmralı'nın silah bırakma çağrısı bu bu kapsamda atılacak adımlar ele alınacak.

SÜREÇTE YAŞANANLAR

MHP Lideri Devlet Bahçeli, 22 Ekim'de partisinin grup toplantısında "Şayet teröristbaşının tecriti kaldırılırsa, gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini ilan etsin.” çağrısında bulunmuştu.

Çağrının ardından gerekli izinlerin alınmasıyla birlikte DEM Parti heyeti İmralı ile temaslarda bulunmuş, ardından da Meclis'te siyasi partilere ziyaretler gerçekleştirmişti.

Tüm bu yaşananların ardından terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan, 27 Şubat'ta DEM Parti heyeti ile yaptığı görüşmenin ardından kaleme aldığı mektubunda PKK'ya silah bırakma ve örgütü feshetme çağrısında bulunmuştu.