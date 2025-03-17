DEM Parti heyetinin siyasi turu: Rota MHP ve AK Parti

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Türkiye'de yeni ve terörsüz bir dönemin ayak sesleri sürüyor.

Bu kapsamda da İmralı'ya giden ve gelen "silah bırakın" çağrısıyla ikinci siyasi tur temaslarına başlayan DEM Parti, yeni haftada da ziyaretlerine devam edecek.

HEYET, MHP VE AK PARTİ'YE GİDECEK

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Oruç, MHP ve AK Parti'yi ziyaret edecek.

Her iki görüşmenin de adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi olacak.

BAHÇELİ'DEN GÖRÜŞME ÖNCESİ AÇIKLAMA GELDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti ile MHP'nin ikinci görüşmesi öncesi yazılı bir açıklama yaptı.

Sürece dair önemli mesajlar veren Bahçeli "Terörle varılacak hiçbir yer, erişilecek hiçbir menzil yoktur." dedi.

AK PARTİ VE DEM'DEN DE AÇIKLAMA

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, görüşme öncesi önemli mesajlar verdi.

Her iki isim de hükümetin terörsüz Türkiye olarak tanımladığı sürecin ön şartsız olarak ilerlediğini söyledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, DEM HEYETİYLE GÖRÜŞECEK

Gözler ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın DEM heyeti ile yapacağı görüşmeye çevrilmiş durumda.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "görüşürüm" mesajının ardından DEM Parti randevu talep etmişti.

Heyette yeralan isimlerden Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı'nın Meclis'te yaptıkları sohbette Sırrı Süreyya Önder'e, "Bu görüşmeyi bayramdan sonra yaparsak daha iyi olur, çünkü bazı hazırlıklarımız var." dediğini aktardı.