DEM Parti: İmralı Adası'na gitmek üzere hazırlık yapıyoruz

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DEM Parti'den yeni bir açıklama daha yapıldı.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, İmralı Adası'na gitmek üzere bir kez daha hazırlık içerisinde olduklarını söyledi.

"En kısa sürede, İmralı Adası'nda bir ziyaret gerçekleştirmeyi planlıyoruz." diyen Doğan, devam eden açıklamasında da şöyle söyledi:

"EN KISA SÜREDE ZİYARET EDECEĞİZ"

İçinde eş başkanlarımızın bulunduğu, merkez yürütme kurulu üyelerimizden oluşan bir heyetle, hem bu dönemi anlamak hem anlatmak hem daha güçlü bir şekilde örgütlenmek için kendisiyle doğrudan görüşmek, istişarelerde bulunmak üzere bir hazırlık yapıyoruz.



En kısa sürede kendisini ziyaret edeceğiz DEM Parti heyeti olarak.

"FARKLI PARTİ TEMSİLCİLERİYLE DE BULUŞMASI MUHTEMEL"