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Haber Merkezi

Geçtiğimiz hafta terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ı ziyaret eden ve ardından siyasi partilerle görüşmeler gerçekleştiren DEM Parti İmralı heyeti, temaslarını sürdürüyor.

Heyet, bugün Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ile görüşmek için Edirne Cezaevi'ne ulaştı.

DEM heyeti ile Demirtaş arasında görüşme gerçekleştirildi.

DEM HEYETİ, DEMİRTAŞ'LA GÖRÜŞTÜ

Heyette; DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk yer aldı.

Demirtaş ile yapılan görüşmenin ardından ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Diğer yandan DEM Parti heyeti, pazar günü ise Kocaeli Kandıra Cezaevi’nde tutuklu bulunan Figen Yüksekdağ’la görüşecek.

YARIN DA FİGEN YÜKSEKDAĞ ZİYARET EDİLECEK

Bu ziyaretin de yarın saat 13.00'te gerçekleşmesi planlanıyor.

DEM Parti İmralı heyetinin, siyasi parti turu ve ziyaretlerinin ardından sürece ilişkin kapsamlı bir açıklama yapması bekleniyor.

DEM Parti, açıklamanın hafta sonu olmayacağını, daha sonra kapsamlı bir açıklama yapılacağını bildirdi.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısıyla yeni bir döneme girildi.

Bahçeli'nin 22 Ekim'de terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a, örgütü lağvetmesi koşuluyla, "Umut hakkı için başvurması ve TBMM’de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşması" için çağrı yapmasıyla yeni bir süreç başlamıştı.

Bu çağrının ardından DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 28 Aralık'ta İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.

Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapmıştı. Açıklamada Abdullah Öcalan'ın mesajlarına yer verilmişti. Abdullah Öcalan, açıklamasında, "Sayın Bahçeli’nin ve Sayın Erdoğan’ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim." demişti..

SİYASİ PARTİLERLE GÖRÜŞMELER YAPILDI

Öcalan, "Heyet bu yaklaşımımı gerek devletle gerekse siyasi çevrelerle paylaşacaktır. Bunlar ışığında gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım." ifadelerini kullanmıştı.

Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ten oluşan DEM Parti heyeti, yılbaşından sonra siyasi partilerle temasa başlamıştı. 2 Ocak'ta TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşen DEM Parti heyeti, daha sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmişti.

Heyet, 6 Ocak'ta AKP TBMM Grubu ile görüşmüştü. DEM Parti heyeti 7 Ocak'ta CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya gelmişti. Heyet ayrıca Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi ve DEVA Partisi ile görüşmüştü.