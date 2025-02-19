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Haber Merkezi

Türkiye terör belasından kurtuluyor...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz ekim ayında yaptığı 'Terörsüz Türkiye' çağrısıyla yeni bir dönemin kapısı aralandı.

Bu kapsamda DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ın 28 Aralık'ta, İmralı Adası'nda tutulan PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı ziyareti ile ilk somut adım da atılmış oldu.

DEM Parti heyeti daha sonra siyasi parti liderleri, cezaevindeki HDP'nin eski eş başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ı ve STK'ları ziyaret etti.

Yaşananların ardından DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan, İmralı’ya ikinci kez gitti.

TERÖRÜN BİTİRİLMESİNDE KUZEY IRAK TEMASLARI

Görüşme sonrası yapılan açıklamada, Öcalan'a gerekli bilgilendirmenin yapıldığı belirtilirken terör elebaşının sürece ilişkin çalışmalarını sürdürdüğü açıklandı.

Son olarak Kuzey Irak'a giden DEM Parti İmralı heyeti, 16 Şubat’ta Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesut Barzani, 17 Şubat’ta ise Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüşmüştü.

Görüşmeye ilişkin olarak Barzani'nin Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada, "İmralı heyeti bu görüşmede Abdullah Öcalan'ın mesajının içeriğini de Başkan Barzani'ye iletti. Başkan Barzani, konuk heyeti sıcak bir şekilde karşıladı ve barış sürecinin, sorunların çözümü için en doğru yol olduğunu vurguladı." denildi.

ÖNCE BARZANİLER ARDINDAN DA TALABANİLERLE GÖRÜŞMELER YAPILDI

Heyet dün de Süleymaniye’de Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) lideri Bafil Talabani ve Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkan Yardımcısı Kubat Talabani ile bir araya geldi.

Görüşme, Celal Talabani’nin evinde gerçekleşti ve 1 saat 15 dakika sürdü.

İmralı heyeti, Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmelere ve sürece ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Bugün ise DEM Parti İmralı heyeti, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'yi ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme 45 dakika sürdü.

DEM Parti'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Dış İlişkiler Komisyonu Eş Sözcümüz Berdan Öztürk, milletvekillerimiz Gülcan Kaçmaz Sayyiğit ve Mehmet Kamaç ile Asrın Hukuk Bürosu avukatlarından oluşan heyetin Kürdistan Bölgesel Yönetimi temasları tamamlandı.



Heyet bugün Erbil'de Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü. Başbakanlık binasında gerçekleşen görüşme 45 dakika sürdü. İmralı Heyeti, Sayın Öcalan ile yapılan görüşmelere ilişkin bilgilendirmede bulundu ve Barzani’nin sürece ilişkin görüş, öneri ve düşüncelerini aldı. Heyet görüşmelerini tamamlayarak bugün Türkiye’ye dönüyor."

TÜRKİYE'YE DÖNECEKLER

Heyet, görüşmelerini tamamlayarak bugün Türkiye’ye dönecek.

Heyetin, Irak temaslarının ardından bir kez daha İmralı Cezaevi'nde Abdullah Öcalan ile görüşmesi bekleniyor.