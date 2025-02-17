DEM Parti İmralı heyeti ile Neçirvan Barzani'yle görüştü

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Türkiye terör belasından kurtuluyor...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz ekim ayında yaptığı 'Terörsüz Türkiye' çağrısıyla yeni bir dönemin kapısı aralandı.

Bu kapsamda DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ın 28 Aralık'ta, İmralı adasında tutulan PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı ziyareti ile ilk somut adım da atılmış oldu.

DEM HEYETİNİN GÖRÜŞME TRAFİĞİ SÜRÜYOR

DEM Parti heyeti daha sonra siyasi parti liderleri, cezaevindeki HDP'nin eski eş başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ı ve STK'ları ziyaret etti.

Yaşananların ardından DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan, İmralı’ya ikinci kez gitti.

Görüşme sonrası yapılan açıklamada, Öcalan'a gerekli bilgilendirmenin yapıldığı belirtilirken terör elebaşının sürece ilişkin çalışmalarını sürdürdüğü açıklandı.

İMRALI HEYETİ, KUZEY IRAK'TA

Son olarak ise DEM Parti heyeti dün, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) başkenti Erbil’de Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesut Barzani ile bir araya geldi.

Görüşme, Selahaddin ilçesinde bulunan Barzani’nin ofisinde gerçekleşti.

Heyette İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Asrın Hukuk Bürosu’ndan Özgür Erol ve İbrahim Bilmez, DEM Parti Dış İlişkiler Komisyonu Eşsözcüsü Berdan Öztürk, DEM Parti Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit ve Diyarbakır Milletvekili Mehmet Kamaç yer aldı.

Görüşmeye ilişkin olarak Barzani'nin Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada, "İmralı heyeti bu görüşmede Abdullah Öcalan'ın mesajının içeriğini de Başkan Barzani'ye iletti. Başkan Barzani, konuk heyeti sıcak bir şekilde karşıladı ve barış sürecinin, sorunların çözümü için en doğru yol olduğunu vurguladı." denildi.

NEÇİRVAN BARZANİ'YLE GÖRÜŞME BAŞLADI

Bugün ise DEM Parti İmralı Heyeti, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile 28 Aralık 2024 ve 22 Ocak tarihlerinde gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından, ziyaretlerine devam ediyor.

Heyet, bugün Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü.

Görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Görüşmenin ardından DEM Parti, Irak'ın Erbil kentine giden heyetleri ile ilgili açıklamada bulundu.

GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA GELDİ

Partiden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Dış İlişkiler Komisyonu Eş Sözcümüz Berdan Öztürk, milletvekillerimiz Gülcan Kaçmaz Sayyiğit ve Mehmet Kamaç ile Asrın Hukuk Bürosu avukatlarından oluşan heyetin Kürdistan Bölgesel Yönetimi temasları sürüyor. Heyet bugün de Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi. Neçirvan Barzani’nin ofisinde gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 buçuk saat sürdü."

Açıklamada heyetlerinin, terör örgütü elebaşı Öcalan ile yapılan görüşmelere ilişkin bilgilendirmede bulunduğu kaydedilerek, Barzani’nin sürece ilişkin görüş, öneri ve düşüncelerinin alındığı belirtildi.

Heyetin yarın da Süleymaniye’ye geçerek YNK Lideri Bafil Telabani ve Kubat Telabani ile görüşeceği ifade edildi.