DEM Parti İmralı heyetinin bugünkü durağı: Kandıra Cezaevi

Haber Merkezi

Geçtiğimiz hafta teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı ziyaret eden ve ardından siyasi partilerle görüşmeler gerçekleştiren DEM Parti İmralı heyeti, temaslarını sürdürüyor.

Heyet, dün Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ile görüşmek için Edirne Cezaevi'ne gitti.

DEM heyeti ile Demirtaş arasında bir görüşme gerçekleştirildi.

BUGÜNÜN DURAĞI: KANDIRA

Heyet bugün ise Kocaeli’deki Kandıra Cezaevi’nde tutuklu bulunan Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ile bir araya gelecek.

Ziyaretin de saat 13.00'te gerçekleşmesi planlanıyor.

İKİNCİ İMRALI ZİYARETİ DE MASADA

Figen Yüksekdağ ile görüşmenin ardından DEM heyetinin önümüzdeki hafta Ankara'da bir basın açıklamasıyla, sürece dair kamuoyunu bilgilendirmesi bekleniyor.

Heyetin kısa süre içerisinde ikinci kez İmralı Adası'na giderek terörist başı Abdullah Öcalan'la görüşmesi de planlanıyor.

O ziyaretin ardından da gözler teröristbaşı Öcalan'ın çağrısına çevrilecek.

GÖRÜŞMELER SONRASI AÇIKLAMA GELECEK Mİ?

DEM Parti İmralı heyetinin, siyasi parti turu ve ziyaretlerinin ardından sürece ilişkin kapsamlı bir açıklama yapması bekleniyor.

DEM Parti, açıklamanın hafta sonu olmayacağını, daha sonra kapsamlı bir açıklama yapılacağını bildirdi.