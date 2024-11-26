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Haber Merkezi

Bugün partisinin grup toplantısında konuşan Devlet Bahçeli, önemli açıklamalar yaptı.

Sözlerinin arkasında olduğunu söyleyen Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi her sözünün arkasındadır. 22 Ekim 2024 tarihli Grup Toplantımızdan itibaren ne demişsek aynen yanındayız.

İmralı’yla DEM Grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyor, çağrımızı kararlılıkla tekrarlıyoruz." dedi.

Bunun üzerine DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan açıklama geldi.

Geçtiğimiz saat diliminde grup toplantısında konuşan Bakırhan, İmralı'ya gitmek üzere Adalet Bakanlığı'na başvuru yapılacağını söyledi.

Tuncer Bakırhan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

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"BİZ HAZIRLIKLARIMIZI YAPMIŞTIK"

Bugün de konuşuldu bizden önce MHP Grubu'nda. Ama emin olun biz hazırlıklarımızı yapmıştık. Demek ki çözüme dönük akıl bazen aynı işliyor. Biz Tülay Eşbaşkanımızla birlikte İmralı’da Öcalan’la görüşmek için bugün Adalet Bakanlığı'na başvuracağız.

BAŞVURU YAPILDI

Tuncer Bakırhan'ın bu sözlerinin ardından saat 14.00 beklenmeden, Adalet Bakanlığı'na DEM Parti tarafından başvuru yapıldı.