DEM Parti İstanbul adayını açıkladı DEM Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni'yi aday gösterdi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Yerel seçim öncesi partilerde aday hareketliliği devam ediyor.

CHP'nin İyi Parti ile ittifakın bozulmasının ardından yönünü çevirdiği DEM Parti, pazarlıklara rağmen yeni bir karar aldı.

Böylelikle CHP'nin kaybetmekten korktuğu İstanbul için aday gösterecekleri açıklandı.

Bu süreçte Başak Demirtaş ismi öne çıktı ardından parti içinde Demirtaş, adaylıktan vazgeçtiğini belirtti.

Adayların açıklanması için 9 Şubat işaret edildi ve DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan basın toplantısı düzenledi.

Meral Danış ve Murat Çepni aday oldu

Doğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Büyükşehir Belediye’ne eş başkan adaylarımız Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni. Kendilerine başarılar diliyoruz. İstanbul’a DEM geliyor. Sorumluluğumuzun farkındayız. Sürecin başından bu yana ısrarlı bir şekilde tüm seçenekler değerlendirildi. İddialıyız. Kaybettirmek ya da kazandırmak için değil, kazandırmak için iddialıyız."

Doğan'ın açıkladığı iller ve büyükşehirler şöyle:

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayları

Ayşe Serra Bucak Küçük - Doğan Hatun

Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayları

Devrim Demir - Ahmet Türk

Van Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayları

Neslihan Şedal - Abdullah Zeydan

Bursa Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayları

Kasım Yıldırım – Bilmez Erboğa

Antalya Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayları

Kemal Bülbül – Nesibe Bahadır

Eskişehir Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayları

Gamze Toprak – Suat Başaraner

Denizli Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayları

Cevahir Kayar – Hanifi Yıldırım

Sakarya Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayları

Engin Güleser – Emine Melis Tantan

Konya Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayları

Gülbahar Gündüz – Bülent Kılıç

Samsun Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayları

İnci Aydın – Hasan İlten

Ordu Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayları

Zeynep Toptaş Yılmaz - Necmettin Durmuş

Trabzon Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayları

Leyla Üzüm – Samedin Gündoğan

Kayseri Büyükşehir Belediye Eş Başkanı

Remziye Erener – İhsan Sarıyar

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Eş Başkan Adayları

Fatma Şıkyürek - Ali Ardıç

Malatya Büyükşehir Belediye Eş Başkanları

Sevim Şimşek Bayram – Abdulvahap Ekim

Ağrı Belediye Eş Başkan Adayları

Hazal Aras - Memet Akkuş

Batman Belediye Eş Başkan Adayları

Gülüstan Sönük - Mehdi Öztüzün

Bitlis Belediye Eş Başkan Adayları

Sümeye Kızıltepe - Enver Barin

Hakkari Belediye Eş Başkan Adayları

Viyan Tekce - Mehmet Sıddık Akış

Iğdır Belediye Eş Başkan Adayları

Nejla Kum - Mehmet Nuri Güneş

Kars Belediye Eş Başkan Adayları

Arzu Savaş Derman - Kenan Karahancı

Siirt Belediye Eş Başkan Adayları

Safiye Alağaş - Mehmet Kaysi

Bolu Belediye Eş Başkan Adayları

Birsen Baş - Veli Saçılık

Yalova Belediye Eş Başkan Adayları

Songül Hacıoğlu Dağ – Cengiz Topbaşlı

Çanakkale Belediye Eş Başkan Adayları

Canan Aytaç - Çetin Avcı

Sivas Belediye Eş Başkan Adayları

Semiha Şahin – Cemal Pir

Erzincan Belediye Eş Başkan Adayları

Elmast Tolmaç – Birhat Onuk

Uşak Belediye Eş Başkan Adayları

Azize Karadağ - Ahmet Ak

Artvin Belediye Eş Başkan Adayları

Fatma Biçer – Levent Serhan

Edirne Belediye Eş Başkan Adayları

Aylin Hacaloğlu – Mevlüt Aykoç

Giresun Belediye Eş Başkan Adayları

Feride Kızgit – Ümit Bozan

Kırıkkale Belediye Eş Başkan Adayları

Şehmiran Güneş – Razi Taşkın

Kırklareli Belediye Eş Başkan Adayları

Arzu Fırat – Adnan Aydın

Kırşehir Belediye Eş Başkan Adayları

Kadriye Turan – Cemil Akkaş

Yozgat Belediye Eş Başkan Adayları

Merve Eylül Bütün – Bager Aşkın

Zonguldak Belediye Eş Başkan Adayları

Çağla Özgençtürk – İbrahim Nebioğlu

Tokat Belediye Eş Başkan Adayları

Dilber Demir – Reşat Yıldız

Sinop Belediye Eş Başkan Adayları

Filiz Yalçın – Erol Aydemir

Rize Belediye Eş Başkan Adayları

Nurettin Aydın – Semanur Akar

Niğde Belediye Eş Başkan Adayları

Başak Caner Aktaş – Hacı Zırığ

Nevşehir Belediye Eş Başkan Adayları

Helin Elif Geyik – Erdem Eren Bektaş

Kütahya Belediye Eş Başkan Adayları

Sibel Temel – Hakan Etemoğlu

Kastamonu Belediye Eş Başkan Adayları

Hatice Uçar – Yakup Akyol

Gümüşhane Belediye Eş Başkan Adayları

Gülşen Işık – Abdulsamed Gültekin

Çankırı Belediye Eş Başkan Adayları

Azize Akoğlu – Veysel Yıldırım

Burdur Belediye Eş Başkan Adayları

Fatma Arslan – Tamer Kaş

Bayburt Belediye Eş Başkan Adayları

Tülay Kılınç – Recep Özmen

Bartın Belediye Eş Başkan Adayları

Leyla Danış – Kemal Eroğlu

Bilecik Belediye Eş Başkan Adayları

Züleyha Çengel – Ömer Ege

Karabük Belediye Eş Başkan Adayları

Emine Kaya – Adnan Aksu

Isparta Belediye Eş Başkan Adayları

Meral Karakuş – Nizam Aktepe

Afyonkarahisar Belediye Eş Başkan Adayları

Zehra Yalçın – Sezer Erikli

Amasya Belediye Eş Başkan Adayları

Güvercin Ünaldı – Reşit Güneç

Düzce Belediye Eş Başkan Adayları

Ayfer Fatma Çelik – Zabit Vurdu

Aksaray Belediye Eş Başkan Adayları

Hanife Gedik Başer – Azad Demirağ

Akdeniz Belediye Eş Başkan Adayları

Hoşyar Sarıyıldız – Nuriye Arslan

Cihanbeyli Belediye Eş Başkan Adayları

Eylül Yaylacı – Hasan Ateşci

Kulu Belediye Eş Başkan Adayları

Ayşe Özdemir – Bekir Karakurt