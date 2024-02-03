DEM Parti, İstanbul'da aday çıkarma kararı aldı! DEM Parti MYK, yerel seçimde çıkaracakları adayları belirlemek üzere bugün toplandı. Uzun süren tartışmalar sonucunda İstanbul'da aday çıkarma kararı alındı. Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan yarın yapacağı basın toplantısında partisinin İstanbul adayını açıklayacak.

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Türkiye, 31 Mart'ta gerçekleştirecek yerel seçimlere kilitlenirken DEM Parti'de aday belirleme çalışmaları devam ediyor.

CHP, İyi Parti ile olan ittifakın bozulmasının ardından rotayı DEM Parti'ye çevirmişti.

Karşılıklı görüşmelerin ardından DEM Parti, bir ittifak yapılacaksa bunun kamuoyu önünde yapılması konusunda CHP'ye baskı yapmıştı.

Esenyurt ve Adalar'ı istediler

Özellikle İstanbul'da CHP için DEM Parti oyları büyük önem taşırken DEM Parti, CHP'den Esenyurt ve Adalar'ı talep etti.

Bu isteklerin ardından ise uzun bir süre DEM Parti'nin İstnbul'da aday çıkaracağı konuşulmaya başlandı.

DEM Parti, İstanbul'da aday çıkaracak

Bugün, DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığında toplandı.

Toplantıda uzun süren tartışmalar sonucunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday çıkarma kararı aldı.

Yarın adayları açıklayacaklar

Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan yarın yapacağı basın toplantısında birçok kentin adaylarının isimlerini açıklayacağı belirtildi.

İstanbul için Demirtaş, Ankara için Beştaş ismi öne çıkıyor

İstanbul için Başak Demirtaş'ın Ankara için de Meral Danış Beştaş'ın ismi öne çıkıyor.

Bolu ve Antalya'da da aday çıkartacaklar

DEM Parti, Bolu'da da aday çıkarma kararı aldı. Karara göre DEM Parti'nin Bolu adayı Veli Saçılık olacak.

DEM Parti MYK'si Antalya'da da aday çıkarma kararı aldı. Bu konuda daha önce kentte milletvekilliği de yapan siyasetçi Kemal Bülbül'ün ismi öne çıktığı öğrenildi.