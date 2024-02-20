DEM Parti, İstanbul’da aday gösteremedi iddiası DEM Parti'de İstanbul adayı için belirsizlik yaşanıyor. 17.00'de verilmesi gereken listenin YSK'ya geç teslim edildiği ve başvurunun reddedildiği iddia edildi.

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ensonhaber.com

Seçim döneminde kritik zamanlara girildi...

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin hazırlanan seçim takvimine göre, siyasi partilerin aday listelerini vermesi için gereken süre saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.

Seçim takvimine göre, siyasi parti ilçe başkanlıkları, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait aday listelerini ilçe seçim kurullarına teslim etti.

Partiler listeleri YSK'ya iletti

Büyükşehirlerde ise siyasi parti il başkanlıkları, büyükşehir belediye başkan aday listelerini il seçim kurullarına saat 17.00'ye kadar iletti.

Başvurularını bugün saat 17.00'ye kadar sunması gereken bağımsız adaylar da başvurularını il ve ilçe seçim kurullarına yaptı.

DEM Parti başvurusu reddedildi

İstanbul İl Seçim Kurulu, DEM Parti'nin geç başvurusu nedeniyle aday listesini reddettiği iddia edildi.

Gazeteci Barış Yarkadaş'ın parti kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni'nin adaylıkları YSK'ya bildirilemedi.

"DEM Parti avukatları bunu çözmeye çalışıyorlarmış"

Barış Yarkadaş açıklamalarında şunları söyledi:

Bugün saat 17.00’ye kadar tüm partiler belediye başkan adayları ve meclis üyesi listelerini vermek zorundaydılar fakat DEM Parti’nin adayları olan Murat Çepni ile Meral Danış Beştaş’ın isimleri geç kalındığı gerekçesiyle yetiştirilememiş. Şu anda İl Seçim Kurulu’nda bulunan DEM Parti avukatları bunu çözmeye çalışıyorlarmış. Çok garip ve enteresan bir durum.

DEM Parti'den açıklama geldi

Konunun gündeme gelmesinin ardından DEM Parti Basın bürosu tarafından açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için başvurumuzu zamanında yaptık. Yapılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu spekülasyonları gidermenin sorumluluğu İl Seçim Kurulu’ndadır." denildi.

"Aday listesinde bir kaza oldu"

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ise yaptığı konuşmada, "Aday listesinde bir kaza oldu, İl Seçim Kurulu ile müzakereler sürüyor" ifadelerini kullandı.

DEM Parti avukatları İl Seçim Kurulu'nda

DEM Parti'nin İstanbul adaylarının listesini İl Seçim Kurulu'na geç verdiği iddialarının ardından, DEM Parti Avukatları İl Seçim Kurulu'na geldi.

İl Seçim Kurulu'nda yapılan görüşmelerin ardından avukatlar İl Seçim Kurulu'ndan ayrıldı.

Gazetecilerin, "Başvurunuz kabul edildi mi?" sorusu üzerine avukatlar, "Kabul edildi bir problem yok. Başvuru süresinde hiçbir problem yok" dediler.