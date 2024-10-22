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Haber Merkezi

Siyasetin gündemi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sözlerinin ardından sıcak saatler yaşıyor.

Bahçeli, partisinin grup toplantısında PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın tecridi kalkarsa gelip DEM Parti'nin TBMM'deki grup toplantısında konuşması ve teröre son verme çağrısında bulundu.

"TERÖRİSTBAŞI BUYURSUN GELSİN DEM SIRALARINDA SİLAH BIRAKTIĞINI İLAN ETSİN"

Bahçeli, "Teröristbaşı işin içinde olmazsa bir şey çıkmaz diyenlere sesleniyorum; Türkiye'ye getirilirken her türlü hizmete hazırım diyen teröristbaşı buyursun gelsin TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayeti gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılmasının önü de ardına kadar açılsın. Her adımı atmaya kararlı, inançlıyız." ifadelerini kullandı.

DEM PARTİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

Devlet Bahçeli'nin ifadeleri sonrası DEM Parti'yle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

DEM Parti MYK, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, PKK lideri Abdullah Öcalan ile ilgili yaptığı çağrının ardından bugün saat 15.00'te olağanüstü toplandı.

MYK toplantısında; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, partisinin Meclis grup toplantısındaki açıklamaları değerlendirilecek.