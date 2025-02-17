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Haber Merkezi

Türkiye terörsüz bir gelecek için tarihi bir döneme girdi...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrıları ve girişimleri ile hayli yol alınan bu girişimde görüşlemeler sürüyor.

DEM Parti heyetinin İmralı'da tutulan PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmesi bu alanda somut olarak atılan ilk adım oldu.

Türkiye'de TBMM'deki siyasi parti ziyaretlerini tamamlayan heyet şu günlerde Irak'ta Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile görüşme gerçekleştiriyor.

Türkiye'de ise Öcalan'ın PKK'dan silah bırakmasını isteyeceği bir çağrı yapacağı konuşuluyor.

Bu kapsamda DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'dan kulisleri doğrulayan bir açıklama geldi.

"ÖCALAN'IN 3 MEKTUBU'NUN TESLİM EDİLDİĞİNİ TEYİT EDİYORUZ"

Doğan, Öcalan’ın yazdığı mektupların Kandil, Avrupa ve Suriye’ye ulaştırıldığını söyledi.

Doğan şöyle konuştu:

Çok soru alıyoruz. Sahada çalışırken de çok soru geliyor. Öcalan’ın mektubu hem Kandil, Avrupa ve Kuzeydoğu Suriye’ye ilgili 'yetkililere' ulaştırılmış. Zaten kendileri de açıkladı.

Verilen söyleşilerden biz de takip ediyoruz. Bunu biz de teyit etmiş olalım. bu konuda çokça soru aldığımız için böyle bir teyide ihtiyaç duyduk.

Nerelere mektuplar gönderildi diye de bir soru geliyor. Mektuplar Kandil, Kuzey Suriye ve Avrupa'daki yöneticilere teslim edildi.