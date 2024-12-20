DEM Parti önümüzdeki hafta İmralı'ya gidiyor: Heyette yer alacak isimler belli oldu

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Siyasette hareketli dakikalar yaşanmaya devam ediyor...

MHP lideri Bahçeli’nin İmralı ile DEM arasında temasın sağlanması için için 26 Kasım’da yaptığı çağrının ardından siyaset kulislerinde yaşanan meraklı bekleyiş sona eriyor.

DEM PARTİ BAŞVURUDA BULUNDU

Bu çağrının ardından DEM Parti Adalet Bakanlığı’na yazılı başvuruda bulundu, İmralı’daki PKK elabaşı Abdullah Öcalan’la görüşme isteğini duyurdu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti başvurusunun değerlendirildiğini açıklarken “uygun gün” belirlemeye çalıştıklarını söyledi.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNİN SONRASINA KALDI

DEM heyetinin İmralı’ya ne zaman gideceği sorusu siyaset kulislerinde merak konusu olurken, TBMM Genel Kurulu’nda 9 Aralık’ta başlayan bütçe maratonu nedeniyle süreçte bir gecikme yaşandığı ortaya çıktı.

Bütçe maratonu 12 günlük bir çalışmanın ardından 20 Aralık’ta tamamlandı.

DEM PARTİ'YE İZİN ÇIKTI

Serbestiyet'ten Hilal Köylü'nün haberine göre, DEM heyetinin İmralı’ya gidişi için Adalet Bakanlığı’ndan beklenen iznin çıktığı açıklandı.

GİDECEK İSİMLER BELLİ OLDU

Ayrıca kulislerde İmralı’ya gidecek heyetin de belirlendiği; o isimlerin DEM İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile DEM Van Milletvekili Pervin Buldan olduğu öğrenildi.

TARAFLAR SÜRECİ MERAKLA BEKLİYOR

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin 1 Ekim’te TBMM Genel Kurulu’nun açılışında DEM yöneticilerinin ellerini sıkması, sonrasında Öcalan’ı DEM meclis kürsüsünde konuşmaya çağırmasıyla başlayacağı sürecin nereye evrileceği konusunda hem iktidar hem de DEM cephesinde sorgulamalar sürüyor.

Sürece dair yılbaşından önce daha net cümleler kurulabileceğini söyleyen taraflar, sürecin iyi yolda ve kesintisiz ilerlemesinin ilk ziyarette Abdullah Öcalan’ın vereceği mesajlara bağlı olacağını söylüyor.

MHP cephesi "Öcalan kapsayıcı ve barışçıl mesajlar verecek" derken, DEM Parti "Hiç bilmiyoruz. Bizim için önemli olan barışı konuşabilmek" diyor.

TEK ZİYARET OLMAYACAK, YENİ İMRALI HEYETLERİ DE OLACAK

Pervin Buldan ile Sırrı Süreyya Önder’in İmralı’ya yapacağı ziyaret ilk ziyaret olacak ancak son ziyaret olmayacak.

Öcalan’ın vereceği mesajları parti yetkili organlarında değerlendirecek taraflar, İmralı’ya gidecek yeni isimleri belirleyip, heyetler oluşturacak.

Öcalan’ın ilk heyetle birlikte sadece Türkiye’deki gelişmeleri değil Suriye’deki gelişmeleri de değerlendirmesi bekleniyor.