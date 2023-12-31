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Türkiye savunma sanayiinde büyük bir atılım yaptı.

Yerli ve milli üretimde çığır açtı.

Teröristlerin korkulu rüyası olan AKINCI, AKSUNGUR, SİHA, ANKA ve ATAK helikopterine, Milli Muharip Uçağı KAAN da eklendi.

Terörle mücadele kararlılıkla sürüyor

Kahraman askerlerimiz bu süreçte terör örgütlerine karşı operasyonları hız kesmeden sürüyor.

TSK ve MİT mensupları Irak ve Suriye'nin kuzeyinde sözde terör elebaşlarına göz açtırmıyor.

İHA ve SİHA'lar göz açtırmıyor

İHA ve SİHA'larla düzenlenen operasyonlarda örgüt mensupları tek tek etkisiz hale getiriliyor.

DEM Parti operasyonlardan rahatsız oldu

Operasyonların ardından PKK'nın siyasi kolu DEM Parti düzenlenen operasyonlardan duyduğu rahatsızlığı bir kez daha dile getirdi.

DEM Parti, Diyarbakır Kongresi'ni bugün gerçekleştirdi.

Skandal sözler

Kongrede konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç, SİHA ve İHA'lara yönelik skandal sözler sarf etti.

"İHA’lara SİHA’lara artık yatırım yapmayın"

Oruç konuşmasında, "İHA’lara SİHA’lara artık yatırım yapmayın" ifadelerini kullandı.

"Bize nasıl cevap veriyorlar, genel merkezimize sarı torba koyarak"

Tülay Hatimoğulları Oruç açıklamalarında şunları söyledi:

Rojava’ya dönük saldırılarda sivillerin nasıl hedef alındığına hepimiz tanık ettik. Matbaalar bombalandı, hastaneler bombalandı ama demiyorlar ki biz sivil alanları bombalıyoruz. Onların tek suçu Kürt olmak mıdır? Onların tek suçu Rojava’da yaşıyor olmak mıdır? İHA ve SİHA’lara artık yatırım yapmayın. Gelin Kürt sorununu 4 parçada çözelim. Bu modeli İran’a, Irak’a, Suriye’ye de sunalım diyoruz. Bize nasıl karşılık veriyorlar biliyor musunuz, genel merkezimize sarı torba koyarak cevap veriyorlar.