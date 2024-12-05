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Haber Merkezi

Suriye'de yıllar önce başlayan iç savaş, yeniden alevlendi...

Bölgede hareketlilik artarken, muhalif güçlerin ilerleyişi ise tüm hızıyla sürüyor.

2011'de başlayan iç savaşın ardından muhalifler geçtiğimiz günlerde Halep'e doğru bir harekat başlattı.

27 Kasım'da harekete geçen Suriyeli muhalifler, 30 Kasım'da Halep'i ve Tel Rıfat'ı tamamen kontrol altına aldı.

Suriye'de yaşanan son gelişmelerin ardından da DEM Parti'de bir rahatsızlık oluşmaya başladı.

DEM SÖZCÜSÜ DOĞAN'DAN SURİYE AÇIKLAMASI

DEM Parti Sözücüsü Ayşegül Doğan bugün yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin güvenliği için Suriye'deyiz, Türkiye'nin meşru hakları için Suriye'deyiz." deniyor." dedi.

"TÜRKİYE'Yİ TEHDİT EDECEK BİR DURUM YOK"

Bu açıklamanın ardından sözlerine ise "Biz DEM Parti olarak şöyle diyoruz; Türkiye'nin sınır güvenliğini tehdit eden bir durum söz konusu değil" ifadelerini ekledi.

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esad rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.

30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlayan silahlı gruplar, Hama ilinde de çatışarak ilerleyişini sürdürüyor.

Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarıldı.