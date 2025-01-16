DEM Parti: Süreci bütün siyasi partilerin sahiplenmesi şarttır

İHA

Kars'a DEM Parti 1. Olağan Kongresi düzenlendi

Kongreye DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç da katıldı.

Kongrede konuşan Oruç, “Hepimizin büyük bir merakla takip ettiği İmralı süreci, biliyorsunuz 1 Ekim'den itibaren Türkiye'de kimi gelişmeler oldu. Bir barış süreci mi olacak, acaba bu süreç bir barış sürecine mi erişecek soruları sizlerin en temel gündemi.

Bunu çok iyi biliyoruz. Şundan emin olun ki, bu süreci sadece Kürt halkı izlemiyor. Türkiye'nin batısı, Türkiye haklarının tamamı, Türkler, Kürtler, Araplar, ezcümle burada saymadığım Türkiye'deki bütün halklar bu süreci izliyor. Medyada 7/24 Kürt sorunu tartışılıyor.

Bu bir yandan elbette çok iyi, Kürtlerin umudunu büyüten bir şey. Bugün DEM Parti İmralı heyetinin İmralı'ya gidişi ve ziyareti oldu. O ziyaretten hemen sonra heyetimiz parlamentoda temsili bulunan siyasi partileri ziyaret ettiler. Öcalan'ın mesajını kendilerine ilettiler” dedi.

"BU SORUNA SON VERMEK İSTİYORUZ"

"25 seneyi aşkındır hapiste bulunan Abdullah Öcalan, 4 küsur senedir ağır tecrit altında tutulurken, o kapılar biraz aralandığında gönderdiği mesaj barış ve çözüm oldu" diyen Oruç, “Değerli Türkiye halkları, Kürt sorunu vardır-yoktur tartışması boş bir tartışmadır. Kürt sorunu vardır ve Kürt sorununu ne mevcut olan iktidar, ne başka bir kesim bir terör parantezine alarak tanımlayamaz.

Kürt sorunu siyasi bir sorundur. Kürt sorunu toplumsal bir sorundur. Kürt sorunu halkların ortak yaşamını zedeleyen bir sorundur. Bu soruna bizler son vermek istiyoruz ve bu sorunun, yani Kürt sorununun çözümü sadece Abdullah Öcalan'ın omuzlarına yüklenemez.

"KÜRT HALKI GENÇLERİNİ KAYBETTİ, TÜRKLER GENÇLERİNİ KAYBETTİ"

Öcalan'ın verdiği mücadelede ve de gönderdiği mesajda en önemli vurgulardan birisi sadece iktidar değil, muhalefetin de bu konuda üzerine düşen görev ve sorumluluğu hatırlatmıştır. Türkiye çok çekti, Türkiye acılar çekti. Kürt halkı acılar çekti, Kürt halkı gençlerini kaybetti. Türkler gençlerini kaybetti ve bizim buradaki en büyük muradımız artık bu kan ve gözyaşı dursun, ortak yaşamı birlikte inşa edelim.

Evet bir iç barıştan bahsediliyor. Bir Kürt-Türk ittifakından bahsediliyor. Bunu DEM Parti olarak biz çok önemsiyoruz. Buna çok kıymet veriyoruz ve Ortadoğu'nun bu karmakarışık tablosu içinde tam da bu dönemde Kürt sorununun çözümünün hem Türkiye'ye hem bölgeye sağlayacağı faydaları gayet iyi biliyoruz” diye konuştu.

"BÜTÜN PARTİLER SAHİPLENMELİ"

Hatimoğulları Oruç, şu ifadeleri kullandı: