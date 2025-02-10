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Haber Merkezi

Van'da sıcak dakikalar yaşanıyor...

Van'da Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) tarafından izinsiz yürüyüş düzenlenmek istendi.

Ancak DEM Parti'nin gerçekleştirmek istediği izinsiz yürüyüş polis ekipleri tarafından engellendi.

POLİSTEN İZİNSİZ YÜRÜYÜŞE ENGEL

Bugün yaşanan gelişmede, Abdullah Zeydan’ın yarın görülecek davası öncesi DEM Parti, Sanat Sokağı'nda bir araya geldi.

DEM Parti, burada izinsiz bir şekilde basın açıklaması yapmak istedi.

Ancak, DEM Parti tarafından düzenlenmek isteyen izinsiz yürüyüş polis ekiplerinin müdahalesi ile durduruldu.

DEM PARTİ MİLLETVEKİLİNDEN POLİSE SALDIRI

İzinsiz gerçekleştirilmek istenen yürüyüş sonrası DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar ile polis arasında gerginlik yaşandı.

Polis ekiplerinin müdahalesine Dindar, sert tepki göstererek,

POLİS KALKANINI KIRDI

DEM Van Milletvekili Mahmut Dindar, Valilik tarafından düzenlemek istedikleri yürüyüşe izin verilmemesi sonrası polislerin kalkanlarını kırdı.

"Siz basın açıklamalarını engelleyerek, bu haklı talepleri bastırmaya çalışıyorsunuz." diyen Dündar, devamında "Bana bak amir misin nesin gel açtır lan şurayı." ifadesinde bulundu.

DEM PARTİ MİLLETVEKİLİNE TEPKİ GECİKMEDİ

Dündar'ın polislere yönelik o hareketleri sosyal medyada kısa sürede hızla yayılarak tepki çekti.

Vatandaşlar tarafından "Duyarlı Savcılarımız göreve !" yorumları yapıldı.