DEM Parti yerel seçim bildirgesini paylaştı! Kimliğimizi inkar edenlerden kurtaracağız... Yerel seçimlerde müzakereye hazır olduklarını açıklayan DEM Parti (HDP) "kayyım atanan belediyeleri geri alacağız" vurgusuyla "“Kimliğimizi inkar edenlerden kurtaracağız" ifadelerini aktardı.

ensonhaber.com

Türkiye, 31 Mart yerel seçimlerine süratle ilerliyor.

Bu bağlamda son haftalarda siyasi arena daha da hararetlendi.

Adaylar tek tek açıklanırken, ittifak konuları da gündemde.

PKK’nın siyasi ayağı olarak nitelendirilen HDP, adını “DEM Parti” olarak değiştirdi.

DEM Parti MYK toplantısında, sonuç bildirgesini de kamuoyu ile paylaştı.

"Herkesle müzakere" sinyali

Merakla beklenen yerel seçim kararlarında “herkesle müzakere etmeye hazırız” ifadesi dikkat çekti.

Ancak dikkat çeken tek detay bu değil.

Bildirgenin devamında yerel seçim stratejisi olarak, “kayyım atanan belediyeleri geri alacağız” vurgusu öne çıktı.

“Kimliğimizi inkar edenlerden kurtaracağız” cümleleri ile devam eden bildirgede, bir başka detay olarak da da ülkenin batısı işaret edildi.

"Güç birlikleri kurarak ilerleyeceğiz"

İşte o DEM Parti’nin o maddeleri;

İzleyeceğimiz stratejiyle 2024 yılı yerel seçimlerinde kayyım atanan belediyelerimizi, yeniden halk iradesiyle yönetmek üzere geri alacağız. Bunun yanı sıra daha önce yönetiminde bulunmadığımız birçok il, ilçe, belde belediyesinin seçimlerini kazanacak ve halkı yolsuzluktan, rant şebekelerinden ve kimliğimizi inkar edenlerden kurtaracağız. Bu hedefimize ulaşmak için parti adımızla çeşitli iş birlikleri ve güç birlikleri kurarak ilerleyeceğiz.

"Kent Uzlaşısı zeminini oluşturmayı öncelikli görev olarak görüyoruz"