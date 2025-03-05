DEM Parti ziyaretleri başlıyor: İlk ziyaret CHP'ye

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İmralı'ya yapılan ziyaretinin ardından gelen Abdullah Öcalan'ın "PKK kendisini feshetsin" çağrısı sonrası tarihi süreç devam ediyor.

Öcalan'ın mektubu öncesinde TBMM'de siyasi partileri ziyaret eden DEM Parti heyeti, tekrar benzer bir sürece başlıyor.

Siyasi partiler ile görüşme turu hazırlığı yapan DEM Parti'nin ziyaretlerinin haftaya başlayacağı öğrenildi.

İLK ZİYARET CHP'YE

Ziyaretlerde, DEM Parti Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Ahmet Türk yer alacak.

Heyetin ilk ziyaretini 10 Mart pazartesi günü saat 13:00'de CHP lideri Özgür Özel ile gerçekleştireceği açıklandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN RANDEVU TALEP EDECEKLER

DEM Parti heyetinin ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da randevu talep edeceği öğrenildi.

CUMHUR İTTİFAKI'NI DA ZİYARET EDECEKLER

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatımoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan, partilerinin Meclis'teki grubunda gazetecilerle bir araya gelmiş, soruları yanıtlamıştı.

Siyasi partilerle bir görüşme turunun olup olmayacağı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bir randevu taleplerinin bulunup bulunmadığının sorulduğu Oruç, "Siyasi parti turları yapacağız. Haftaya görüşmelere başlayacağız. Bu turlarımızın içinde yer ve zamanının uygun olduğu vakitte Cumhur İttifakı'nın bileşenleri de olacak ama bunu henüz detaylı planlamış değiliz." yanıtını vermişti.