DEM Parti'den AK Parti'ye ziyaret: Gün netleşti

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Öcalan" çıkışının ardından DEM Parti heyeti, İmralı'ya gitti.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan, terör örgütü PKK elebaşı terörist Abdullah Öcalan ile görüştü.

Bu görüşmenin ardından da dün peşe peşe önemli gelişmeler yaşandı.

NUMAN KURTULMUŞ VE DEVLET BAHÇELİ İLE GÖRÜŞME

İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan ve yine DEM Parti'den Ahmet Türk'ten oluşan DEM Parti heyeti, dün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir görüşme gerçekleştirdi.

PAZARTESİ PEŞ PEŞE KRİTİK GÖRÜŞMELER YAPILACAK

Heyetin temasları yeni haftada da sürecek.

DEM Parti heyeti 6 Ocak Pazartesi günü saat 11.00’de Gelecek Partisi ile görüşecek.

Saat 13.00’te ise Abdullah Güler başkanlığındaki AK Parti heyeti ile bir görüşme yapılacak.

Bu görüşmenin ardından saat 15.30’da bu kez Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile bir görüşme yapılacak.

SALI GÜNÜ DE ÖNE ÇIKIYOR

Görüşmeler 7 Ocak Salı günü de devam edecek.

Salı günü saat 13.00’te ilk görüşme DEVA Partisi ile yapılacak.

15.30’da ise Yeniden Refah Partisi ile bir araya gelinecek.