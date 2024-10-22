Haber Merkezi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, beklenmedik bir açıklama yaptı ve Abdullah Öcalan'ın Meclis'e gelip konuşması gerektiğini ve PKK'nın lağvedildiğini açıklamasını söyledi.

Bahçeli'nin uzattığı bu barış eline DEM Parti'den cevap gecikmedi.

DEM Parti'nin TBMM'deki grup toplantısında konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Bahçeli'nin açıklamalarına da değindi.

"ÇÖZÜMÜN YOLU TBMM'DİR"

Öcalan'ın üzerindeki tecritin kaldırılması gerektiğini söyleyen Hatimoğulları, "Orta Doğu ve Türkiye'de barışın muhatabı İmralı'da ağır tecrit altında bulunan sayın Abdullah Öcalan'dır. Çözümün yolu TBMM'dir. Biz inisiyatif almaya hazırız. Bir başlangıç olarak tecrit kaldırılsın. Kimseye ayar veremezsiniz, barışı herkes konuşmalıdır. Konuşmayanlar da konuşanların önüne engel teşkil etmesin." dedi.

"ÇIKSIN KONUŞSUN NE DİYECEĞİNİ HEPİMİZ GÖRELİM"

Bahçeli'nin açıklamalarında cevaben Hatimoğulları, "MHP Genel Başkanı 'Tecrit kaldırılsın, konuşsun' dedi. Tecrit 44 aydır devam ediyor. Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması için yıllardır mücadele ediyoruz. Bırakın tecrit kalksın sayın Öcalan fiziki olarak çıksın konuşsun. Ne diyeceğini hepimiz görelim dedik geçen hafta, bu hafta da yineliyoruz. Vakit kaybedilmeden adım atılsın. Bugünden sonra hangi bedel ödenmesi gerekiyorsa onurlu bir barış için üzerimize düşeni yapmaya söz veriyoruz. Bu ülkeye onurlu bir barış gelecek. Halaylar çekecek, horonlar tepeceğiz, o günler yakın." ifadelerini kullandı.