DEM Parti'den CHP'ye iade-i ziyaret: Perşembe günü görüşecekler Geçtiğimiz haftalarda Özgül Özel'in DEM Parti'yi ziyaret etmesinin ardından DEM Parti Eş Genel Başkanları, 11 Ocak Perşembe günü CHP Lideri Özel'e iade-i ziyarette bulunacaklar. Ziyarette ayrıca seçim süreci de gündeme gelecek.

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Muhalefette yerel seçimde iş birliği ve ittifak görüşmeleri sürüyor...

İyi Parti'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ne ittifak konusunda kapıyı kapatmasının ardından CHP rotasını DEM partiye çevirdi.

CHP Lider Özgür Özel, DEM Partili, Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile birlikte görüştü.

Yerel seçimler ele alındı

13 Aralık'ta gerçekleşen görüşmede yerel seçimde iş birliği ele alındı.

1,5 saat süren görüşmenin ardından DEM Parti genel başkanlarıyla kameralar karşısına geçen Özel, görüşmeyi verimli ve yapıcı olarak nitelemişti.

DEM Parti'den iade-i ziyaret

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, geçtiğimiz hafta DEM Parti Genel Merkezi’ni ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e iade-i ziyarette bulunacak.

Geçtiğimiz hafta yapılması planlanan iade-i ziyaret tarihi ertelendi.

DEM Parti’nin CHP’ye iade-i ziyaret tarihi belli oldu.

Perşembe günü görüşecekler

DEM Parti 11 Ocak Perşembe günü CHP’ye iade-i ziyarette bulunacak.

Seçim iş birliği konuşulacak

Yapılacak görüşmede gündeme yerel seçimlerde uygulanacak stratejinin gündeme gelmesi beklenirken, olası iş birliği ve koşullarının da konuşulması bekleniyor.

Komisyon kurulması gündemde

İki parti yetkilileri de iş birliği olasılığının güçlenmesi halinde görüşmelerin hem yerel düzeyde hem de görevli komisyonlar aracılığıyla yürütüleceğini ifade ediyor.