DEM Parti'den CHP'ye ziyaret

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DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmek için CHP Genel Merkezi'ne geldi.

Bakırhan ve Hatimoğulları, Yurtiçi ve Yurtdışı Örgütlemeden Sorumlusu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin tarafından kapıda karşılandı.

CHP'Yİ ZİYARETE GİTTİLER

Daha sonra Özel ile buluşan Bakırhan ve Hatimoğulları, fotoğraf çekiminin ardından toplantı salonuna geçti.

CHP Lideri Özel’e; Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin ile Gökçe Gökçen eşlik etti.

Görüşmenin ardından ortak basın toplantısının düzenlenmesi bekleniyor.