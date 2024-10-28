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Haber Merkezi

Ekim ayı, Türkiye için yeni bir sürecin kapılarını açtı.

TBMM'deki tokalaşma ile başlayan barış rüzgarları, art arda gelen tarihi çağrılarla kamuoyunun gündemine oturdu.

Bu kapsamda olumlu açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Bir programda konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Türk ile Kürtlerin birbirini sevmesi iki taraf için hem tarih hem dini hem de siyasi bir farzdır. Kürtleri sevmeyen bir Türk varsa Türk değildir. Türkleri sevmeyen bir Kürt varsa Kürt değildir." sözlerine cevap verdi.

"BİZ DE FARZ OLDUĞUNA İNANIYORUZ"

Bahçeli'nin sözlerini destekler nitelikte konuşan ve kendilerinin de bu duyguları paylaştığını belirten Bakırhan, şöyle konuştu:

"Biz de Kürtlerin ve Türklerin birbirini sevmesinin farz olduğunu söylüyoruz, buna inanıyoruz.

"TARİHSEL İŞ BİRLİĞİ..."

Biz de Türk ve Kürtlerin tarihsel iş birliklerinin, çok önemli süreçlere sebebiyet verdiğini ve Türkiye halklarına defalarca kazandırdığına şahitlik yaptık.

Şimdi bu tarihsel Türk ve Kürt iş birliklerinin demokratik bir zemine kavuşması gerektiğini belirtmek istiyoruz.

"KÜRT KAZANINCA TÜRK, TÜRK KAZANINCA KÜRT KAZANIR"

Kürtlere tanınacak her hakkın Türklere kaybedeceği anlayışından artık kurtulmamız gerekiyor. Kürt kazandıkça Türk kazanır, Türk kazandıkça Kürt kazanır, her iki halk kazandıkça Türkiye halkları ve emekçileri kazanır."