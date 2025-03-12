DEM Parti'den 'Erdoğan' ile görüşme açıklaması: Başvuru yapılacak

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'Terörsüz Türkiye' süreci başladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM açılışında DEM Partililerle tokalaşması ve sonrasında grup toplantısında yaptığı tarihi çağrı; siyaset arenasında bir dönüm noktasının kapısını araladı.

Yeni süreç bununla da sınırlı kalmadı.

ÖCALAN TERÖR ÖRGÜTÜNE ÇAĞRI YAPTI

DEM Parti heyetinin İmralı görüşmeleri sonrası terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan 'silah bırakma ve fesih' çağrısı yaptı.

Hemen ardından terör örgütü PKK da Öcalan'ın çağrısına uyacaklarını açıkladı.

"RANDEVU VERİRİM"

Yeni süreç DEM Parti heyetinin siyasi partilere ziyaretleriyle devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

Süreç boyunca DEM Parti heyetiyle birebir temasa geçmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a grup toplantısı çıkışında 'DEM Parti heyetiyle görüşüp görüşmeyeceği' soruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu soruya "İmralı heyeti randevu isterse veririm" diye yanıt verdi.

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DEM PARTİ HAREKETE GEÇİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmeye yeşil ışık yakması sonrası DEM Parti cephesinden de bir açıklama geldi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Saadet Partisi ziyareti sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

BUGÜN YA DA YARIN BAŞVURU YAPILACAK

Burada "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme olacak mı?" sorusuna da yanıt veren Bakırhan, "Heyetimiz Sayın Erdoğan'la görüşmek için bugün ya da yarın sabah başvurusunu yapacak" dedi.