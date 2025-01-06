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Haber Merkezi

Ankara'da siyaset arenası bugün bir hayli hareketli...

Devlet Bahçeli'nin "Öcalan" çıkışıyla başlayan süreç, DEM Parti'nin İmralı'yı ziyaretiyle devam etti.

DEM Parti'den Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, teröritbaşı Abdullah Öcalan'la İmralı'da bir görüşme gerçekleştirdi.

Bu görüşmeden sonra 7 madde yayınlanırken, partilerle görüşme süreci de başlamış oldu.

İlk görüşme TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile geçtiğimiz hafta yapıldı.

İmralı'ya giden heyete ise siyasi parti görüşmeleri sırasında Ahmet Türk dahil oldu.

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BUGÜNÜN İLK GÖRÜŞMESİ DAVUTOĞLU'YLA

DEM Parti heyetinin Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüşmesi başladı.

Ahmet Türk, Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'den oluşan heyet, saat 11.00 sıralarında Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde gitti.

Ziyarette Gelecek Partisi'nden sadece Ahmet Davutoğlu yer aldı.

Davutoğlu, DEM heyetini parti genel merkezinin kapısında karşıladı.

"MECLİS'İ ŞENLENDİRİYORSUNUZ"

Davutoğlu'nun DEM Heyetini kapıda karşılamasının ardından, genel merkezine geçildi.

Burada heyet ve Davutoğlu arasında geçen diyaloglar da dikkati çekti.

"Anadolu usülü yeniden tokalaşalım" diyen Davutoğlu ardından heyete "Nasılsınız?" diye sordu.

Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ten "İyiyiz" cevabını alan Davutoğlu, "Teşekkür ediyoruz." dedikten sonra Sırrı Süreyya Önder'e dönüp, "Meclis'i şenlendiriyorsunuz. Esprilerinizle" dedi. Sırrı Süreyya Önder ise "Ortam yeterince kasvetli" sözleriyle cevap verdi.

Ardından Ahmet Davutoğlu, Ahmet Türk'e dönerek, "Mardin'deki görüşmemizden bu yana nasılsınız? Sağlığınız nasıl?" diye sordu.

SONRAKİ DURAK: AK PARTİ

Heyetin, bugün içerisinde AK Parti TBMM Grubu'nu ziyaret etmesi ve Saadet Partisi Genel Merkezi'nde Genel Başkan Mahmut Arıkan ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ten oluşan DEM Heyeti, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'le bir araya gelecek.