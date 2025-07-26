DEM Parti'den İmralı ziyaretine ilişkin açıklama

Terörsüz Türkiye idealini her bir hedefi gerçekleştirilmeye devam ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde yürütülen süreçte, 30 kişilik bir PKK grubunun Süleymaniye’de silahlarını yakması yeni bir dönemin kapısını aralarken, TBMM'de bu süreci yasal zemine taşıyacak bir komisyon kurulması yönünde çalışmalar başlatıldı.

ÖCALAN İLE GÖRÜŞTÜLER

Bu gelişmelerin ardından DEM Parti İmralı Heyeti, siyasi parti liderleriyle bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Heyet dün de İmralı Cezaevi’ne giderek Abdullah Öcalan’la görüştü.

HEYET'TEN ZİYARETE İLİŞKİN AÇIKLAMA

DEM Parti İmralı Heyeti, 25 Temmuz 2025 tarihinde Abdullah Öcalan’la yapılan görüşmenin ardından kamuoyuna yazılı bir açıklama yaptı.

Görüşmenin üç buçuk saat sürdüğü bilgisi paylaşılırken, son dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve bazı siyasi parti liderleriyle yapılan temasların da Öcalan’a aktarıldığı belirtildi.

GÖRÜŞMEDE ELE ALINAN KONULAR

DEM heyetinden yapılan basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"DEM Parti İmralı Heyeti olarak 25 Temmuz 2025 tarihinde İmralı Cezaevi’nde Abdullah Öcalan ile üç buçuk saat süren bir görüşme gerçekleştirdik.

Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Adalet Bakanı ve siyasi parti liderleriyle heyet olarak gerçekleştirdiğimiz görüşmeler hakkında fikir teatisinde bulunduk.

11 Temmuz’da gerçekleşen silahların imha edilme töreniyle ilgili izlenimler ve törenin yansımaları hakkında bilgi aktarıldı. Öcalan da törenin gerçekleştirilme biçimini, sergilenen irade, inanç ve barış kararlılığını çok değerli bulduğunu belirtti.

TBMM gündemindeki komisyon çalışmasının kapsamlı ve kapsayıcı bir yöntemle barış ve demokrasi adına önemli katkılar sunmasını beklediğini vurguladı."