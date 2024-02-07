DEM Parti'den İstanbul adaylığı ile ilgili eleştirilere yanıt: CHP kendisine baksın DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, İstanbul'da aday çıkarma kararı ve Başak Demirtaş'ın isminin seçenekler arasında olması sonrası CHP'den gelen eleştirilere cevap verdi. Temelli, CHP'nin kendi partileri üstünden başarısızlığını örtmeye çalıştığını söyledi.

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ensonhaber.com

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere sayılı günler kala aday belirleme çalışmalarında sona geliniyor.

Partiler, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adaylığı için birer birer adaylarını açıklıyor.

Bu doğrultuda DEM Parti'nin İBB Başkan adaylığı için Başak Demirtaş'ın ismi geçmeye başladı.

Hal böyle olunca DEM Parti'nin İstanbul'da aday gösterme kararı ve Başak Demirtaş'ın adının öne çıkması CHP'de, "Demirtaş'ın adaylığı AK Parti'ye yarıyor" eleştirilerine neden oldu.

"Güç birliği olsa olurdu, CHP kendisine baksın"

DEM Parti'nin çıkaracağı adayla ilgili göndermede bulunan CHP cephesine ise yanıt, Dem Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli'den geldi.

Başak Demirtaş'ın aday olabileceğine yönelik ifadelerin ardından CHP'den gelen eleştirilere tepki gösteren Temelli, "O günden beri sosyal medyada çok kirli bir dille, adeta nefret söylemiyle aday çıkarmakla ilgili ve başka konularda suçlamalar var. 'AK Parti’nin adayı' demek, pazarlık yapıldığını öne sürmek sosyal medya kirliliğinin klasik hali. Bu ithamlar ne siyasi nezakete sığar, ne de güç birliği görüşmelerinin içinde yeri olabilir. Güç birliği olsa olurdu. Olmuyorsa CHP’nin kendisine bakması gerekiyor." dedi.

"CHP kendi başarısızlığını partimiz üzerinden örtmeye çalışmasın"

10Haber'den Caner Polat'ın haberine göre, CHP'nin kendi partileri üstünden başarısızlığını örtmeye çalıştığını da sözlerine ekleyen Temelli, şunları söyledi: