DEM Parti'den nabız yükselten tehdit: 'Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak'

Türkiye, iki günde verdiği 12 şehidin acısını yaşıyor...
Şehit ateşi başta ailelerin olmak üzere milyonların yüreğini yakıyor.
Acı henüz tazeliğini korurken, muhalefet cephesinden gelen açıklamalar ise adeta gerginliğe yol açıyor.
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan DEM Parti de bu süreçte nabızları yükselten açıklamalara imza atıyor.
Önce özgürlük çağrısı sonra tehdit
Dün teröristbaşı Öcalan'a özgürlük naraları atanlar, bugün de açık tehditte bulundu.
DEM Parti Eş başkanı Tuncer Bakırhan, partinin Tunceli il kongresinde konuştu.
Bakırhan, Kürt sorunu olduğunu öne sürerek bu durumun çözüme kavuşmaması durumunda kimsenin rahat olmayacağını belirtti.
"Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak"
Tuncer Bakırhan’ın açıklaması şöyle:
“Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak. Ne Tunceli'de ne Türkiye'de huzur, umut, demokrasi olur.”
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