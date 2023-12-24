Haberler



Gündem



DEM Parti'den nabız yükselten tehdit: 'Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak'

DEM Parti'den nabız yükselten tehdit: 'Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak' Eli kanlı terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı olan DEM Parti’nin, şehit haberlerinin olduğu günlerde yaptığı açıklamalar tansiyonu yükseltiyor. Önce teröristbaşı Öcalan’a özgürlük çağrısında bulunan parti, şimdi de Türk milletini açıkça tehdit etti.