DEM Parti'den 'Öcalan ABD'nin garantör ülke olmasını istedi' iddiasına yanıt

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Siyasette gündem hareketli...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM açılışında DEM Parti grubuyla tokalaşması sonrası başlayan 'çözüm süreci' tartışmaları Bahçeli'nin tarihi çağrısıyla daha da ısındı.

Bahçeli, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a işaret ederek, "Tecridi kaldırılsın, terörist başı gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün bittiğini açıklasın. Hodri meydan! Buna varız" demişti.

ÖCALAN'DAN İLK MESAJ

Siyaset arenasındaki açıklamaları izleyen süreçte ise dün dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

43 ay sonra DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan'ı ziyaret etti.

Öcalan, bugün yaptığı paylaşımda ise Öcalan'ın "Tecrit devam ediyor. Koşullar oluşursa bu süreci çatışma ve şiddet zemininden hukuki ve siyasi zemine çekecek teorik ve pratik güce sahibim" mesajını paylaştı.

DEM'DEN DEĞERLENDİRME GELDİ

Halk TV canlı yayınına katılan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Devlet Bahçeli’nin PKK elebaşı Öcalan’la ilgili çıkışı, DEM Parti Milletvekili Ömer Öcalan’ın görüşmesi ve bağlantılı diğer gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

GARANTÖR ÜLKE İDDİALARINI YALANLADI

Tuncer Bakırhan, çeşitli gazetecilerin ortaya attığı "Abdullah Öcalan ABD'nin garantör ülke olmasını istedi" iddialarını yalanladı.

"TECRİT HALEN DEVAM EDİYOR"

Tuncer Bakırhan "garantör ülke" iddiasına ilişkin şunları söyledi:

Şaşkınlıkla izliyoruz. Garantör, güvenilir ülke vb. açıklamaları. Bize böyle bir şey aktarılmadı. Böyle bir şey söylendiğini, talep edildiğini de duymadık. Milletvekilimiz (Ömer Öcalan) de bize hiç bunlardan bahsetmedi. Kendisine böyle bir şeyin iletilmediğinden de bahsetti. Tam tersine 'süreç falan ortada yok. Tecrit halen devam ediyor.' Tecridin devam ettiği koşulda oradan garantör ülke, güvence vesaire gibi şeylerin talep edilmesi zaten diyalektik olarak mevcut sürece aykırıdır.

"ÖCALAN'IN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİ EDİNDİK"

"Sadece bir görüşme oldu" diyen Bakırhan şöyle devam etti: